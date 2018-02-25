Mobil Dünya Kongresi kapsamında akıllı telefonlara odaklanmış olsak da, Huawei'den bir de dizüstü bilgisayar duyurusu geldi.

Yeni amiral gemisi telefonu P20 ve P20 Plus’ı 27 Mart’ta kendi düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak olan Huawei, bu nedenle Mobil Dünya Kongresi'ne yeni bir amiral gemisi telefonu getirmiyor. Bununla birlikte Mobil Dünya Kongresi’ni de boş geçirmek istemeyen Çinli firma, yeni dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro’yu tanıttı.

MateBook X Pro neredeyse çerçevesiz ekran diyeceğimiz inanılmaz derecede küçük ekran çerçevesi tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çerçeve inceliği nedeniyle Huawei, Dell XPS 13 gibi cihazlarda bulunan garip kamera konumunu önlemek için Web kamerasını MateBook X Pro'nun klavyesine yerleştirdi. Bunun yanı sıra, cihazın ekranı 3:2 en-boy oranıyla 13.9 inç büyüklüğe ve 3000 x 2000 çözünürlüğe sahip.

MateBook X Pro satın alacak kullanıcılar, cihazın sekizinci nesil Intel Core i5 veya i7 işlemcileri kullanan modellerinden istediklerini seçebilecekler. Ayrıca her iki işlemci seçeneğinde de Nvidia GeForce MX150 GPU grafik işlemcisi bulunuyor. Ağırlığı 1.33 kilo civarında olan MateBook X Pro'nun dahili parmak izi tarayıcı bulunan güç düğmesi, iki adet USB-C bağlantı noktası ve bir adet USB-A bağlantı noktası gibi özellikleri bulunuyor.

Daha önce, Huawei tarafından piyasaya sürülen MateBook X'in en büyük problemi pil ömrüydü. Ancak Çinli firma, MateBook X Pro için özel olarak geliştirilen batarya sayesinde bilgisayarı 14 saat boyunca kesintisiz çalıştırabileceğinizi iddia ediyor. Dizüstü bilgisayarın genellikle uzun pil ömürlerine sahip olduğu iddia edilse de, kullanım sırasında işler genellikle öyle olmuyor.