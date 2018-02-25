Yüksek donanımlı tabletlerde söz sırası Huawei'de, yüksek çözünürlüklü ekranlı, Kirin 960 ve Oreo'lu tabletler haberimizde.

Huawei, 2018 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), yüksek çözünürlüklü ekranlı, hızlı işlemcili ve Android Oreo'lu premium seri MediaPad M5 tabletlerini duyurdu.

MediaPad M5 10 Pro, M5 (10.8) ve M5 (8.4), 2016’daki MediaPad M2'nin halefleri olarak görülebilir, benzerlikleri mevcut. Üç tablet de, Huawei'nin "dünyada ilk" iddiasında bulunduğu 2.5 derece kıvrımlı WQXGA (2560 x 1600) ekranla, metal kasaya sahip. Ekranlar, Huawei'nin ClariVu 5.0 görüntüleme teknolojisiyle optimize edilmiş.

Yazılım kısmına baktığımızda, Mediapad M5 tabletler, Android 8.0 Oreo'nun üstüne Huawei'nin kendine has yazılımı olan Emotion UI 8.0 bulunmakta. Bu versiyon, Mediapad M3'teki Android Nougat yazılımı temel alınarak yapılan büyük bir güncelleme olup, resim içinde resim (PiP), uygulama kısayolları, akıllı metin seçimi ve bunun gibi birçok özelliği içeriyor. Aynı zamanda cihaz, Huawei'nin politikası gereğince iki sene boyunca Google tarafından aylık yayınlanan güvenlik güncellemelerinden de yararlanacak.

Cihazın içine baktığımızda ise, M5 serisi, dördü 2.4 GHz ARM Cortex-A73, dördü 1.8 GHz ARM Cortex-A53 içeren sekiz çekirdekli Kirin 960 işlemciyi içeriyor. İşlemci, aynı zamanda Mali-G71MP8 GPU ile eşlenik vaziyette. Kirin 960, Mate 10 Pro'nun Kirin 970'i kadar güçlü olmasa da, uygulamalarda verimlilik ve medya tüketimi konusunda yeterli olacaktır.

Tabletin göze çarpan diğer yanlarında, USB Tip-C konnektörü, sabit odaklı 8 megapiksel ön kamera, 13 megapiksel otofokuslu arka kamera, dahili mikrofon, LTE desteği, Bluetooth 4.2, 802.11 a/b/g/n/ac protokollerini destekleyen Wi-Fi, yüksek kaliteli ses işleyicisi, fiziksel parmak izi okuyucusu, fiziksel ana ekran tuşu ve Huawei hızlı şarj desteği var.

MediaPad M5 10 Pro, M5 (10.8) ve M5 (8.4) Uzay grisi ve şampanya rengi olmak üzere iki renkle geliyor, paket içeriğinde ise 9V/2A şarj aleti ve 3.5 mm kulaklık jak adaptörü bulunuyor.

MediaPad M5 10 Pro

Amiral gemisi olan MediaPad M5 10 Pro, Huawei'nin M-Pen stylus kalemiyle geliyor. Aynı zamanda cihazı klavye aksesuarlarınızla eşleştirmenizi sağlayan yerleşik pogo pinleriyle geliyor. Bunların dışında, 7500 mAh batarya ve Huawei's Listen yazılımıyla beraber Harman Kardon tarafından tasarlanmış dört tane hoparlör de geliyor. Dosya paylaşma ve düzenleme için kısayollara kolay erişim sağlayan, ekranın altına bir görev çubuğu ekleyen "Desktop View" özelliği geliyor.

MediaPad M5 (10.8) ve MediaPad M5 (8.4)

MediaPad M5 10, 10 Pro'nun bir alt modeli olup, 32GB/64GB/128GB seçeneklerini sunmakla beraber, 4 GB RAM, Kirin 960 işlemci ve 7500 mAh batarya özelliklerini sunuyor.

MediaPad M5 8 ise daha ufak, daha ucuz olan model. Dört yerine iki hoparlör, biraz daha ufak bir ekran ve 5400 mAh batarya. M5 10 Pro ve M5 10 ile farkları sadece bu kadar. Bu model de yine 4 GB RAM'e, 32/64 GB dahili depolama alanına ve geri kalan donanım özelliklerine aynı şekilde sahip.

Huawei, tabletlerin fiyatları ve satış durumu için henüz bir bilgi sunmazken, güncelleme oldukça bilgilendireceğiz, takipte kalın!