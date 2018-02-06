Huawei geçtiğimiz yıllarda yaptığının aksine, bu seneki Mobil Dünya Kongresi'nde yeni amiral gemisini tanıtmayacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni amiral gemisi P20’yi ( adı hala doğrulanmadı ama P20 olması bekleniyor) MWC 2018'de tanıtmasa da fuara katılacak. Weibo'da yer alan resmi bilgilendirme yazısına göre Huawei, Barselona'da düzenlenecek olan fuara katıacak ve yeni ürünlerini açıklayacak. Tek fark belirttiğimiz gibi, yeni ürünler içerisinde amiral gemisi yeni modeller olmayacak.

Diğer yandan Huawei'in tanıtacağı ürün hakkında geliştirilen en kuvvetli hipotez ise bir tabletin gösterileceğini söylüyor. Çinli dev, halihazırda tablet pazarındaki önde gelen şirketlerden biri konumunda bulunuyor ve son birkaç gündür MediaPad M5 ile ilgili bazı sızıntılar çeşitli internet sitelerinde yer alıyor. İddialara göre Huawei, Kirin 960 yonga setli, 4 GB RAM'li, Android Oreo'lu ve LTE bağlantılı bir tableti pazara sunacak. Söylentilere göre tabletin Quad HD çözünürlükte 8.4-inçlik bir ekranı bulunacak.

Şirket ayrıca, Avrupa için Huawei Pay adında yeni bir ödeme sistemi de tanıtabilir. Diğer söylentilere göre, Android Wear 2.0'lı bir Watch 3'de MWC 2018'de karşımızda olabilir. Öte yandan Huawei'in Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nden aldığı bir çeşit yüksek teknolojili akıllı saat de sürpriz olarak karşımıza çıkabilir. Alınan patentin görsellerinde, akıllı saatin, deri üzerine yazılan yazıyı tanıyabilen ve çeşitli el hareketlerini algılayabilen bir sensörü olduğu görülüyor. Bununla birlikte Çinli teknoloji devi Microsoft tabanlı MateBook serisinden bir ürün de çıkartabilir.

Sizce Huawei, teknoloji dünyasına ve kullanıcılara hangi ürünü tanıtacak?