Huawei P10 Plus’ın Basın Görselleri de Ortaya Çıktı!

Mobil Dünya Kongresi’ndeki en popüler telefonlardan biri olacak Huawei P10 Plus’ın bu sefer de basın görselleri paylaşıldı.

Mobil Dünya Kongresi’ndeki en merak edilen telefonlardan biri haline gelen Huawei P10 Plus, geçtiğimiz yıl ivme yakalayan P serisinin yeni üyelerinden biri olacak. Kardeşi P10 ile beraber tanıtılacak olan P10 Plus, normal modeline göre bulunan artılarıyla göz dolduracak.

Dün paylaştığımız bilgilere göre 8GB RAM ve 512GB depolama gibi devasa özellikleri barındıracağı konuşulan P10 Plus, Samsung’un uyguladığı iki yana kıvrımlı ekran teknolojisine geçiş yapıyor.

Bu ortaya çıkan Çin kaynaklı basın görsellerini de görmemiz ile artık Huawei P10 Plus’ın nasıl bir telefon olacağını net bir biçimde görmekteyiz. P10’nun Plus modeline göre düz ekran barındırması beklenirken teknik özellikler bakımından aynı sunulacağı konuşuluyor.

Bu bağlamda 5.5 inç 2K (QHD) ekran, HiSilicon Kirin 960 çipseti, 4/6/8GB RAM seçenekleri, 32/64/128/512GB depolama alanı, 8MP ön kamera ve Android 7.0 Nougat'ı temel alan EMUI 5.0’a sahip olacak olan Huawei P10 ve P10 Plus’ın 8GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip versiyonunun özel ve sınırlı üretim olacağını şimdiden söyleyelim.