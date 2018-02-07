Huawei'nin 4 Kameralı Yeni Modelleri TENAA'da Göründü

Çin'in telekomünikasyon standardizasyon kuruluşu olan TENAA'nın web sitesinde görülen 4 yeni modelin 3'ünde 2 ön 2 arka kamera bulunurken, bir modelde ise önde tek kamera arkada ise 2 kamera yer alıyor.

Çin telekomünikasyon yetkilendirme sitesi olan TENAA'da görülen yeni Huawei akıllı telefon modelleri, telefonların yakın bir tarihte çıkacağına işaret ediyor. Huawei'nin telefonları FLA-TL10, FLA-AL00, LDN-TL00 ve LND-TL30 olarak numaralandırılmışlar. Model numaralarıyla ilgili fazla bir bilgi bulunmamakla birlikte, LND-TL30'da

Honor markası yer alıyor. Bu da modelin Honor 7C olabileceğine işaret ediyor.

TENAA listelemesinde telefonların ön ve arka yüzleri görünüyor. Tam çerçeve 18:9 ekran, çift arka kamera ve arkaya yerleştirilmiş parmak okuyucusu yer alıyor tüm telefonlarda. FLA-TL10, FLA-AL00 ve LDN-TL00'da ön yüzde Huawei markası yer alıyor. FLA serisinin ön yüzünde ikili kamera kurulumu barındırdığı görülüyor. Genel tasarım itibariyle de Nova 2S gibi Nova serisi telefonları hatırlatıyorlar. LDN-TL00 ise tek selfie kamerasına sahip ve mavi polikarbonat bir gövde içerisinde yer alıyor.

LND-TL30'un Honor 7C olabileceği söyleniyor. Ön yüzde iki kamera bulunduran modelin arka yüzünde de 2 kamera bulunuyor. Cihazın gövdesinin üst ve alt bölümleri plastik geçmelerden, kalanı ise metalden yapılmış gibi görünüyor. Honor 7C, Honor 7X'in daha küçük bir varyantı gibi görünmekle birlikte, benzer teknik özellikleri barındırdığı düşünülüyor.

Model numaralarının ve telefonlara ait resimlerin haricinde telefonlarla ilgili daha fazla bir bilgi yok. Sertifikalandırma sonrasında daha geniş bilgi edinebileceğiz. Fakat şu aşamada görebildiğimiz kadarıyla diğer modellerden pek farkları olmaması, Huawei'nin kendi ürün yelpazesi içerisinde bir rekabet oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yine de özellikle Çinli üreticiler arasında bu stratejinin işe yarayacağını söyleyebiliriz. Belki de Asya pazarında bu denli başarılı olmalarının sebebi de budur.