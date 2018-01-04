Huawei’nin yakında duyuracağı yeni cihaz serisi P20’nin tasarım görüntüleri sızdırıldı. Bizleri çok farklı bir telefon bekliyor.

Bu haftanın başlarında, Huawei’nin yaklaşmakta olan P20 serisine ait olduğu iddia edilen yeni bir tasarım ortaya çıktı. Daha önceki sızıntıların aksine genel anlamda şematik bir şekilde karşımıza çıkan Huawei P20’yle birlikte ön yüzeyde çok ince bir çerçeve ve hemen alt kısımda Samsung Galaxy’nin S7 ve önceki serilerinde gördüğümüz fiziksel tuşa benzer bir tuş görüyoruz. Bu tuşun üzerinde ise parmak izi okuyucu bulunuyor.

Ön yüzeydeki sadeliğin aksine arka yüzeyde koyu gri bir kapak üzerine çekilmiş siyah bir şerit var. Bu şeritte gördüğümüz kadarıyla 3 tane Leicia kamera ve bir LED flaş bulunuyor. Tasarım açısından beklentileri karşılayacakmış gibi duran Huawei P20 görüntüleri, henüz şirket tarafından doğrulanmadı. Yine de son günlerde karşımıza çıkan sızıntılara göre telefon hemen hemen bu tasarımla çıkacak.

Huawei P20, P20 Plus ve P20 Pro şeklinde üç farklı modelle çıkması beklenen telefonun 3 kamera ile hangi çılgınlıklara gireceğini merak ediyorum. İki kamera ile derinlik etkisi verebiliyoruz, ancak işin içine giren 3. kameranın hangi özelliği yapacağı muallakta olan bir konu. Söylentilere göre Huawei’nin 3. kamerası 40 megapiksellik bir kamera olacak. Bu kamera ile 5 kat hibrit yakınlaştırma yapmayı planlayan şirketin amacı, düşük ışıklarında bile kaliteli fotoğraflar çekmek gibi gözüküyor.

Telefonun resmi olarak Şubat ayında düzenlenecek MWC 2018’de meydana çıkması bekleniyor. Peki, sizler henüz özellikleri tam olarak belli olmayan Huawei P serisini satın almak ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.