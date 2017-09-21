Çin’den çıkıp ana akım üreticiler arasındaki yükselişine devam eden Huawei, özgün ve başarılı işle yapmaya devam ediyor. Firma bizi, bir aydan daha kısa bir süre içinde piyasayı karıştıracak Mate 10 ailesinin 3 modeli ile tanıştıracak. Lite efsanesi ise Mate 10 Lite ile devam edecek.

Huawei, alternatif telefon üreticileri arasından iki yıl önce çıkardığı P9 modelleri ile sıyrıldı. Kameralarından tasarımına, performansından ekran kalitelerine kadar tüketicilerden tam not alan cihazlar, firmaya büyük değer kattılar. Çinli üretici ise geçtiğimiz aylarda tanıttığı P10 modelleri ile bu başarısını sürdürmeye devam etti.

Üst düzey cihaz rakabetine yeni bir soluk getirdiği Mate serisi ile Samsung ve Apple gibi amiral gemisi yıldızı firmaların müşterileri çalan Huawei, anlaşılan o ki Mate ailesine daha uzun yıllar devam edecek. Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite modellerini piyasaya sürmeye hazırlanan firma geleneklerine bağlı bir imaj çiziyor.

Yeni serinin fiyat açısından en uygun üyesi olacak Mate 10 Lite, büyük ve yüksek çözünürlülüğe sahip mükemmel bir ekrana sahip olacak. Her ne kadar ailenin en uygun fiyatlı üyesi olsa da bu cihazın rakiplerine göre o kadar da ucuz olacağını düşünmüyoruz. Çünkü firma FullWiew adını verdiği bir teknolojiyle 4’lü arka kamera donanımına sahip.

Huawei Mate 10 Lite Özellikleri:

FullHD 1080 x 2160 piksel, 5.9 inç, 18:9 ekran

2.36 GHz 8 çekirdekli Kirin 659 işlemci

4 GB RAM ve 64 GB Depolama

3340 mAh batarya

FullWiew 4’lü arka kamera (birincil kameralar 16 ve 13 megapiksel)

Android Oreo

Mavi, siyah ve altın renk seçenekleri

Görüldüğü üzere cihazın özellikleri tam anlamıyla bir amiral gemisine yakışır şekilde. Huawei’nin yakaladığı çıkış sonrasında değiştirdiği fiyat politikasından etkilenmesini beklediğimiz cihaz, ABD’de 455 dolarlık etiketle raflardaki yerini alacak. En yüksek donanım özellikleriyle iPhone X’dan bile pahalı olacağı söylenen abisi Mate 10’a kıyasla düşük, fakat ülkemize girişinde cep yakacak bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz.