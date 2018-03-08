Tutarlı sızıntıları ile tanınan Evan Blass, Huawei'nin yeni akıllı telefon serisi P20'ye ait tüm modellerin görsellerini Twitter hesabından paylaştı.

Samsung ve Nokia’nın yeni amiral gemilerini tanıtması ile birlikte akıllı telefon endüstrisinde gözler, dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Huawei’ye dönmüş durumda. Fakat tutarlı sızıntıları ile ünlü olan Evan Blass, Çinli teknoloji devinin sürprizini bozarak Huawei P20 serisinin tasarımlarını Twitter hesabından paylaştı.

Şüphesiz ki P20 serisinin tasarımdaki en dikkat çeken nokta, ekranın üzerinde bulunan çentik. Uygun fiyatlı model olan P20 Lite’de bulunan çentik, P20 ve P20 Pro’ya göre bir miktar daha büyük olsa da üç telefonun da çentikli telefonların babası iPhone X’dan çok daha küçük bir çentiğe sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Tasarımda dikkat çeken bir başka nokta ise tüm akıllı telefon üreticileri ekran çerçevelerinden kurtulmaya çalışırken Huawei’nin böyle bir çaba içinde olmaması. Ekranların altında rakiplerine göre nispeten kalın bir çerçeve bulunduran Huawei, P20 ve P20 Pro modellerinde parmak izi tarayıcıyı bu çerçeveye sığdırmayı başarmış.

Uygun fiyatlı model olan P20 Lite ve standart model olan P20 çift arka kamera ile tüketicilere sunulurken, amiral gemisi model olan P20 Pro, üç arka kamera ile piyasaya çıkacak. Üçüncü kameranın işlevi tam olarak bilinmese de Aralık ayında çıkan bazı söylentiler Huawei’nin üç kamera ile 5x hibrit yakınlaştırma ve 40MP çözünürlük sunacağını belirtiyordu.