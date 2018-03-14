Uzun bir süredir sızıntılarıyla teknoloji camiasının gündeminde kalan Huawei P20 Lite telefonlarını ön siparişe açtı. P20 Lite listelenen tüm özellikleriyle Polonya’da ön sipariş almaya başladı. Telefon iPhone X’e uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürüldü.
Telefonun resmi kaynaklarca açıklanan özelliklerine gelecek olursak:
- İşlemci: Kirin 659
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB+MicroSD
- Ekran: 1080 x 2280 piksel çözünürlük, 5.84 inç Full HD+
- Arka Kamera: 16MP+2MP
- Ön Kamera: 24MP
- Batarya: 3000mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo
- Boyut: 5,85 x 2,80 x 0,29 inç (148,6 x 71,2 x 7,4 mm)
- Ağırlık: 145 gram
Ayrıca, Huawei P20 Lite 96 yüz noktasında tarama yaparak, bir çeşit Face Unlock özelliği uygulayabilmesini sağlayan 16MP selfie snapper kamera ve sensörlerini barındırıyor. Firma geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda, yeni telefonlarına özel yüz tanıma sistemi için kandırılması oldukça güç bir yapay zeka yazılımı üreteceğini de duyurdu.
Ayrıca Apple, hala beta sürümünde olduğu için Huawei’nin fotoğraflardaki stüdyo ışık efektleri ve öz çekimleri çok daha kaliteli olacak. P20 Lite’ın parmak izi tarayıcısı ise söylenenlere göre telefonun arkasında oldukça kullanışlı bir konumda yer alıyor. Son olarak Huawei, ön siparişini başlattığı P20 Lite telefonların teslim süreleriyle ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Şu an için 440 dolardan ön siparişe açılan P20 Lite beklenen ilgiyi görecek mi; bunu önümüzdeki günler gösterecek.