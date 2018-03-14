Huawei’nin iPhone X’a uygun fiyatlı bir alternatif olarak ürettiği P20 Lite’ın ön siparişleri başladı.

Uzun bir süredir sızıntılarıyla teknoloji camiasının gündeminde kalan Huawei P20 Lite telefonlarını ön siparişe açtı. P20 Lite listelenen tüm özellikleriyle Polonya’da ön sipariş almaya başladı. Telefon iPhone X’e uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürüldü.

Telefonun resmi kaynaklarca açıklanan özelliklerine gelecek olursak:

İşlemci: Kirin 659

Kirin 659 RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB+MicroSD

64GB+MicroSD Ekran: 1080 x 2280 piksel çözünürlük, 5.84 inç Full HD+

1080 x 2280 piksel çözünürlük, 5.84 inç Full HD+ Arka Kamera: 16MP+2MP

16MP+2MP Ön Kamera: 24MP

24MP Batarya: 3000mAh

3000mAh İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Android 8.0 Oreo Boyut: 5,85 x 2,80 x 0,29 inç (148,6 x 71,2 x 7,4 mm)

5,85 x 2,80 x 0,29 inç (148,6 x 71,2 x 7,4 mm) Ağırlık: 145 gram

Ayrıca, Huawei P20 Lite 96 yüz noktasında tarama yaparak, bir çeşit Face Unlock özelliği uygulayabilmesini sağlayan 16MP selfie snapper kamera ve sensörlerini barındırıyor. Firma geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda, yeni telefonlarına özel yüz tanıma sistemi için kandırılması oldukça güç bir yapay zeka yazılımı üreteceğini de duyurdu.

Ayrıca Apple, hala beta sürümünde olduğu için Huawei’nin fotoğraflardaki stüdyo ışık efektleri ve öz çekimleri çok daha kaliteli olacak. P20 Lite’ın parmak izi tarayıcısı ise söylenenlere göre telefonun arkasında oldukça kullanışlı bir konumda yer alıyor. Son olarak Huawei, ön siparişini başlattığı P20 Lite telefonların teslim süreleriyle ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı. Şu an için 440 dolardan ön siparişe açılan P20 Lite beklenen ilgiyi görecek mi; bunu önümüzdeki günler gösterecek.