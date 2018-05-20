Huawei’nin Giriş Seviyesi Telefonu Y5 Prime Duyuruldu

Huawei’nin 100 dolar civarında satışa sunulması beklenen Y5 Prime’ın tüm donanım özellikleri açıklandı.

3 arka kameralı P20 Pro ile adından sıkça söz ettiren Huawei, P20 Lite’la birlikte hem uygun fiyatlı hem de başarılı bir kamera performansı isteyen kullanıcıları memnun etmeyi başardı. Hem Huawei hem de Honor markası altında pek çok sağlam akıllı telefon üreten şirket, yeni fiyat-performans telefonu Huawei Y5 Prime (2018) modelini duyurdu.

Qualcomm Snapdragon 450 yonga seti ile gelen akıllı telefon 2GB RAM’e sahip. Günümüz akıllı telefonlarına göre çok az olan RAM kapasitesiyle doğru orantılı olacak şekilde 16GB depolama alanı ile gelen Huawei Y5 Prime, 5.4 inç HD+ 18:9 en-boy oranına sahip bir ekranla karşımıza çıkıyor.

Arkasında 13 megapiksel önünde ise 5 megapiksel bir kamerayla gelen Huawei Y5 Prime, genelde amiral gemi sınıfı telefonlarda gördüğümüz yüz tanıma özelliği ile birlikte geliyor. iPhone X’da bulunan Face ID kadar güvenli olması beklenmeyen bu özelliğin, yine de kullanıcılara günlük kullanımlarda büyük rahatlık sağlayacağı düşünülüyor.

Android 8.1 Oreo ile gelecek akıllı telefonun 3020 mAh’lik bataryaya sahip olacağı açıklandı. Power Saving 6.0 teknolojisi sayesinde tek şarjla 62 saat müzik, 13 saat video oynatma kapasitesi sunan akıllı telefon, siyah, mavi ve altın rengi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile çıkacak.

Huawei’nin yeni cihazının fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı, ancak telefonun giriş seviyesi telefonlarda gördüğümüz 100 dolar civarında olması gerekiyor. Telefonun çok yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Huawei Y5 Prime (2018) Teknik Özellikleri