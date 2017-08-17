Huawei'nin İşlemcisi Kirin 970'in Özellikleri Açıklandı

Huawei üretimi HiSilicon Kirin 970, bu yıl içinde ilk olarak Huawei Mate 10 modelinde kullanılacak.

Kendi işlemcisini kendisi tasarlayıp üreten sayılı firmalardan olan Huawei, yeni jenerasyon 10nm'lik işlemcisinin özelliklerini açıkladı.

Huawei'nin iPhone 8'e kafa tuttuğu modeli olacak olan Mate 10, Kirin 970 gibi gelişmiş bir yeni nesil işlemciye sahip olacak. İşlemci 10 nm mimarisinde üretilecek, bu sayede yüksek verimlilikle birlikte ısınma probleminin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Çin sosyal medyası Weibo üzerinden paylaşılan bu ekran görüntülerinde Kirin 970'in neredeyse tüm özellikleri gösteriliyor. 8 çekirdekli 64 bit olacak işlemci 4 + 4 şeklinde çalışacak ve 2.8 gHz gibi oldukça yüksek bir saat hızına sahip. Çipset üzerinde ayrıca bulunan RAM modülleri 1866 mHz frekansında çalışacak LPDDR4 ünitelerden oluşuyor. Grafik işlemcisi olarak 8 çekirdekli Mali-GP78 MP8 kullanılmış.

Kablosuz bağlantı kısmında biri hariç tüm kutuları işaretleyen Kirin 970, Bluetooth konusunda geride kalmış görünüyor. Bluetooth versiyon 4.2 sahibi olduğunu gördüğümüz işlemci versiyon 5.0'ın eksikliği nedeniyle Galaxy S8, HTC U11 gibi rakiplerine karşı Bluetooth temelli bağlantılarda daha düşük hız ve menzil sunacak.