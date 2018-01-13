Huawei'nin DSLR Benzeri Kameraya Sahip Telefonu Çıkabilir!

Huawei'nin CEO'su Richard Yu, Huawei'nin ilerideki amiral gemisi akıllı telefonlarında DSLR'e benzer bir kamera deneyimi görmek istediklerini söyledi.

Huawei'nin Consumer Electronics Show 2018'de yaptığı tanıtım etkinliği bildiğiniz gibi dillere destandı. Mate 10 Pro'nun sunumu her ne kadar felaket olsa da, Huawei'nin CEO'su Richard Yu'nun özellikle de CES 2018'de yaptığı konuşma, özellikle de sektörel alanlarda epeyce konuşulmuştu. Anlaşılana göre bu konuşmadan sonra Android Authority'ye röportaj veren Yu, üretmek istedikleri akıllı telefonlardan da bahsetti.

Yu röportaj sırasında, ileride ürettikleri akıllı telefonlarda DSLR'a benzer bir kamera deneyimi sunmak istediklerini belirtti. Özellikle de akıllı telefonlara, DSLR kameraların kalitesinde odak uzaklığı ve yakınlaştırma yeteneği getirmek isteyen Yu'nun fikri aslında akıllı telefon piyasasında çok yeni değil. Özellikle de Panasonic CM1 ve Nokia Lumia 1020 bu tip kameraya sahip cihazların önemli örneklerindendi.

"Richard Yu'yu o ciddi görüntüyle hatırlarken, röportaj için çekildiği bu şirin fotoğraf insanı bir garip hissettiriyor"

Yine de bu cihazların öyle çok iyi satış rakamlarına sahip olmadığını hatırlatalım. Yani Yu'nun bence "insanlar DSLR benzeri bir deneyim yaşamak istiyorlar mı?" diye sorması lazım. Çünkü DSLR fotoğraf makineleri, aslında teknik bilgiyle birlikte kullanması zevkli cihazlar. İnsanlar iyi kamera performansı isteselerde, teknik bilgi donanımını basit bir telefondan fotoğraf çekmek için geliştirmek isteyecekler mi, emin değilim. Siz ne düşünüyorsunuz?