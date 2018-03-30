Huawei'nin Katlanabilir Telefonuna Ait Yeni Çizimler Sızdı!

P20 ailesiyle gözlerimizi yaşartan Huawei, kamera ve donanım konusunda insanları pişman etmeyecek bir işe imza attığını gösterdi. Hız kesmeden çalışan Çinli firmanın bir süre önce patentini alıdığı katlanabilir telefonun çizimleri ortaya çıktı. Bu kez ortada çerçeve yok, mühendislik var.

Bu yıl ZTE’nin Axon M modeli, katlanabilir telefon dünyasına girişi temsil eden pilot bir model oldu. Çünkü cihazın teknik özellikleri ve sırf katlanabilir olsun diye zorlanmış tasarımı pek de sevilmedi. Sonuç olarak açılır ekrana sahip bir cihaz gördük, ancak katlanabilen bir cihaz henüz göremedik.

Üreticilerin peşinden koştukları katlanabilir cihaz tasarımları, ekranların esnek yapıya sahip olmalarını gerektiriyor. Cihazların tam ortasından bir cüzdan gibi açılıp kapanması ve ekran bütünlüğünün korunması şart. Zira ZTE Axon M’in ekranını açtığınızda karşılaştığınız şey, tam ortadan geçen ve hiçbir çaresi olmayan çerçeve oluyordu.

ZTE Axon M:

Huawei ise ortaya yeni çıkan patent çizimlerine göre bu sorunu aşmış görünüyor:

Katlanabilir gövdenin ortasındaki ekran kısmı, bükülebilir ve esnek bir yapıya sahip. Kullanıcılar bu sayede ceplerindeki telefonları tablet boyutuna geçirebilecekler. İşler tamamlandıktan sonra tekrar telefon gibi katlanıp, ceplere geri koyulacak.

Huawei’nin bu tasarımla yeni bir seri başlatıp başlatmayacağı henüz net değil. Ancak firmanın mevcut serileri P ve Mate tasarımlarında tek düzeliği sevmediğini biliyoruz. Belki bu iki grup içindeki bir cihaz, ilerleyen dönemlerde katlanabilir ekrana sahip bir tasarıma sahip olacak. Belki de yeni bir seri göreceğiz.

Huawei, an itibariyle dünyanın en büyük 3. telefon üreticisi. Kendisi gibi katlanabilir/bükülebilir cihazların peşinde koşan Apple ve Samsung’dan önce böyle bir tasarımla sahneye çıkması, belki de bu sıralamada değişikliğe bile neden olabilir. Şirketin CEO’su da zaten ekran ortasında boşluk olmayan bir tasarım üzerinde çalışmak istediklerini doğrulamıştı.

Bakalım katlanabilir telefon yarışında ipi hangisi göğüsleyecek. En önemlisi de böyle bir gövdeye sahip olan cihazlar ne kadar sağlam olacaklar. Hep birlikte göreceğiz.