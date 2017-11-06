Huawei'nin Mate 10 Benzeri, Daha Ekonomik Modeli Honor V10

Henüz açıklanmayan modelle ilgili sızan bilgilere göre Mate 10 ile benzer özelliklere sahip olan cihazın fiyat olarak Mate 10'dan daha makul seviyelerde olması bekleniyor.

Mate 10 ikilisi Huawei’nin özellik tabloları ve fiyat listelerinde yer alıyor ama görünen o ki daha makul fiyata sahip, Honor 9 Pro olarak da bilinen ‘Huawei Honor V10’ gün ışığına çıkmadı hala. Şimdilik tüm bildiğimiz TENAA’dan sızan ilk bilgilerden müteşekkil ama yine de değerli bilgiler.

Mate 10 Pro’ya uyan 6 inç, 18:9 görüntü oranına sahip bir ekrana sahip olacak bu model. Panel tedariği ise aynı zamanda Apple’ın da ileride OLED ekranları için düşündüğü Çin’li üretici ‘BOE’ tarafından yapılıyor.

Aynı zamanda Kirin 970 çipseti, 6GB RAM ve Android 8.0 Oreo (EMUI 8.0) gibi özelliklere sahip olacak olan cihazın yerel hafızası da ganimet gibi: 64 GB ve 128 GB’lık iki versiyonu bulunuyor. Batarya kapasitesi henüz bilinmiyor olmakla birlikte hızlı şarj özelliğinin olacağı söylentiler dahilinde.

Honor V10’da aynı zamanda 16MP + 20MP olmak üzere iki adet kamera bulunuyor arka yüzde. Leica kamerası ile aynı donanım ama, Leica’nın yazılımının bazı özellikleri bu cihazda olmayabilir.

Yaklaşık 450$’lık fiyat etiketiyle çıkacak olan cihaz, Mate 10 ve Mate 10 Pro’dan daha ucuza mal olacak. V10’un Aralık ayı içerisinde, Londra’da duyurulması bekleniyor.

Aynı zamanda daha makul bir fiyata sahip olan ve geçtiğimiz ay içerisinde açıklanan Honor 7X’i de unutmayalım. Bildiğiniz üzere cihazın fiyatı 420$ civarındaydı. Bu cihaz da 18:9 görüntü oranı (5.93 inç) olan bir ekrana sahip. Ama işlemcisi orta seviye Kirin 659 ve arka yüzde bulunan kameralar ise 16MP + 2MP çözünürlüğünde.