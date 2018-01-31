Huawei'nin P20 Serisinin Lansman Tarihi De Belli Oldu!

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olacak olan ve 3 model olarak çıkacak P20'nin lansman yeri ve günü belli oldu.

Huawei'nin şu an ki amiral gemisi serisi P10 ve Mate 10 serisinden sonra çıkacak amiral gemisi serisinin adının, P11 değil P20 serisi olarak adlandırılacağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Hatta neredeyse piyasaya çıkacak bu serideki cihazlar hakkında küçük bilgiler dışında bir çok bilgiyi de öğrenmiştik. Bir tek Huawei'nin bu cihazları ne zaman piyasaya süreceği ve lansman tarihi belli değildi. Ancak artık o da belli.

Fakat bu sefer lansman tarihi sızdırılmadı, Huawei tarafından doğrudan yabancı basın mensuplarına lansman davetiyeleri atıldı. Android Central'a göre Huawei basın davetiyesinde birebir cihazlardan P20 olarak bahsetmese de, "yeni amiral gemisi cihazlar"ın tanıtılacağı ibaresi yer aldı. Ayrıca tanıtımın 27 Mart 2018'de Paris'de düzenleneceğini söyledi. Ancak yine de tanıtımın tam olarak Paris'de nerede gerçekleştirileceği belli değil.

Yani herkesin merakla beklediği, muhtemelen 3 arka kameraya sahip olacak(en azından bir tanesi) P20 serisinin tanıtım tarihi de belli olmuş oldu. Bakalım geriye fiyatlandırma kaldı. Eğer Huawei bu cihazları P10 serisindeki gibi bir fiyatlandırmayla satışa sunarsa, muhtemelen yine epey iyi bir satış başarısı yakalayacak gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? P20 serisi için heyecanlı mısınız?