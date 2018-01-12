Huawei’nin Patentlerini İhlal Eden Samsung Suçlu Bulundu!

Samsung, Çin’de açılan bir davada Huawei’nin 4G teknolojisi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulundu.

Çinli mobil devi Huawei, Mayıs 2016’da Samsung’un bazı patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Çin’de açılan dava sonucunda Samsung’un Huawei’ye ait patentleri izin almadan kullandığı anlaşıldı. 4G stardart temel patentini ihlal eden Samsung, bundan sonra bu özellikten yararlanmak için Huawei ile anlaşmak zorunda kalacak.

Mahkeme, son derece uzun süren dava sonucunda Samsung’un müzakereleri kasıtlı olarak uzatmaya çalıştığını, çünkü telif hakkını ihlal ettiklerini kendilerinin de bildiğine karar verdi. Bu karar sonrasında Huawei’nin Samsung’dan nasıl bir tazminat alacağı bilinmiyor. Şirket muhtemelen geçmiş dönemde çıkan telefonlara özel bir tazminat alacaktır, ancak bunun haricinde bundan sonra çıkan telefonlar için de telif ücreti alması bekleniyor.

Shenzen Halk Mahkemesi, Samsung’a Huawei’nin 4G teknolojisi patent haklarını kullanmayı derhal bırakmasını emretti. Samsung’un bundan sonra atacağı adım çok merak ediliyor. Çin gibi bir pazarla ters düşmek istemeyecek şirketin bu konuda çeşitli yaptırımlara uyması bekleniyor. Samsung, son yıllarda çıkan tüm telefonlarında 4G teknolojisini kullanıyordu. Yani olası bir telif ödeme sistemine kalınırsa milyonlarca cihaz için telif hakkı ödemek zorunda kalacak.