Huawei'nin Samsung'la Ağır Dalga Geçtiği 3 Video!

Huawei, Samsung'un amiral gemisi Galaxy S8'in zayıf yanlarına vurgu yaparak, kendi telefonunun ne kadar kaliteli olduğunu gösterdi.

Akıllı telefon sektörü son zamanlarda iyiden iyiye birbirine girmeye başladı. Daha önceleri Samsung’un Apple’a, Apple’ın da Samsung’a laf dalaşı yaptığını görürdük, son günlere baktığımızda ise bu olaya katılan daha fazla firma bulunuyor. Özellikle Çinli telefon üreticilerinin piyasada söz sahibi olmaya başlamasının ardından, büyük telefon üreticilerine laf atmaya başladığını gördük.

Şu anda dünyanın üçüncü büyük telefon üreticisi konumunda yer alan Huawei ise, bir diğer mobil devi Samsung’a laf soktuğu 3 ayrı reklam videosu yayınladı. Çinli şirket, amiral gemisi Mate 10 Pro’nun özelliklerine vurgu yapmak için en büyük rakiplerinden Samsung’un Galaxy S8 telefonuyla dalga geçti.

Huawei yayınladığı reklamlarda iki telefonun arasında nasıl farklar olacağını göstermeye çalışmış. Videolarda, Galaxy S8’in bataryasının yetersizliğine, performansına ve mekan ve nesne tanıma yeteneğine vurgu yapılmış. Bana kalırsa çok iyi düşünülmemiş reklamlar olmuş. Reklamlar her ne kadar komik olsa da, Galaxy S8 ve günümüzdeki amiral gemilerinin neredeyse tamamında bu özellikler sunuluyor. Yine de devasa firmalarının birbirleriyle böyle atıştığını görmek son derece hoş oluyor.

Samsung, kısa süre önce benzer bir kışkırtmayı Apple için yapmıştı. Bu videoyu da hemen aşağı bırakalım. Olur da izlemek istersiniz filan, aramak zorunda kalmayın. :)