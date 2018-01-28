Huawei P20'ye Dair Bir Çok Detay Sızdırıldı!

Geçtiğimiz dönemlerde ismiyle alakalı birçok spekülasyon dönen ve Huawei'nin P11'de mi yoksa P20'de mi karar kılacağı merak edilen telefonuyla alakalı yeni sızıntılar var.

Gelen yeni sızıntılar ilk olarak telefonun ismini teyit etti: Huawei P20. Firmanın merakla beklenen yeni amiral gemisi bu isimle piyasaya çıkacak ve P11'in başarısını bir üst seviyeye taşımaya çalışacak. Telefonla ilgili gelen sızıntılar elbette ismiyle sınırlı değil.

Huawei'nin yeni telefonu P20'nin 3 farklı modelle karşımıza çıkması bekleniyor: Huawei P20, P20 Plus ve P20 Lite. Burada herhangi bir sürpriz bulunmuyor nitekim şirketin benimsediği genel politikayla örtüşüyor. Start modelin kod adı "Emily" olacak ve seramik siyah ve alacakaranlık renk opsiyonlarına sahip olacak. Kod adı "Charlotte" olacak olan modelin renk opsiyonları aynı. P20 Lite'ın kod adı ise "Anne" ve üç farklı renk opsiyonuna sahip olacak: Sakura pembesi, gece yarısı siyahı ve kadife mavisi.

Daha önce gelen sızıntılar doğrultusunda Kirin 970 yonga setiyle geleceği düşünülen P20'nin Dünya Mobil Kongresi kapsamında duyurulmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak yeni gelen haberler, firmanın kongrede Samsung'un S9 ve S9 Plus duyurularıyla kapışmaya niyeti olmadığı ve kongrede telefonu duyurmayacağı yönünde. Siz ne düşünüyorsunuz? Huawei'nin yeni modeli sizleri heyecanlandırıyor mu ve Samsung'la kapışmaktan kaçınmakta haklılar mı?