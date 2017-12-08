Birkaç XDA üyesinin Huawei yazılımında bulduğu görüntülere göre bir sonraki Huawei amiral gemisinde ekranın üstünde bir çentik bulunacak.

Android telefonlar iPhone’lardan, iPhone’lar da Android telefonlardan pek çok özelliği kendi modellerine dahil etmiştir. Tüketiciler olarak daima en iyisini istediğimiz için teknik olarak bu durumun bizim için bir zararı bulunmuyor. Sonuçta şirketler bu özellikleri daha iyi telefonlar üretmek için ‘taklit’ ediyorlar.

Peki, bir telefonun en çok eleştirilen özelliğini alıp, kendi en üst seviye modeline dahil etmenin ne amacı olabilir? Bir şey anlamadınız öyle değil mi? Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Huawei’nin bir sonraki amiral gemisinde, ki bu muhtemelen P11 olacak, iPhone X’dakine benzer bir çentik olabilir.

Birkaç XDA-Developer üyesi, Huawei yazılım dosyaları içinde oval ekran köşelerini gösteren bir görüntü keşfettiler. Oval ekran köşeleri yeni bir şey değil. Sorun; ekran köşelerinin ortasında bir girinti bulunması. Sistem yapılandırma dosyaları içinde bulunan bu görüntü açık bir şekilde bir çentiği işaret etmektedir.

Huawei P11 olacağı düşünülen cihazın ekran çözünürlüğü, bu bilgileri doğruluyor. Zira 6.01 inç ekranı bulunan cihazın ekran çözünürlüğü 2160x1080. Fakat cihazın açılış ekranındaki çözünürlük 2244 x 1080. Çözünürlükteki bu tutarsızlık cihazın bir çentik ile piyasaya çıkacağını, bu nedenle çözünürlükte bir değişiklik olacağını belirtiyor.

Sizce Huawei amiral gemilerinde çentikli bir tasarım geliştirmeli mi yoksa standart çerçevelere devam mı etmeli? Yorumlarınızı bekliyoruz.