Huawei'nin Yeni Canavarı Mate 10'dan İlk Tasarım Videosu

Akıllı telefon satışlarında dünya çapında Apple'ı geçerek ikinci sıraya yükselen Huawei, yeni phableti Mate 10'u Ekim ayında tanıtacak.

Huawei'nin bir çok kullanıcı tarafından beğeni toplayan modellerinden olan Mate serisi, geçen yıl Mate 9 ile yüksek performanslı ve güvenilir bir cihaz olarak karşımıza çıkmıştı. Bu yılın modeli olacak Mate 10 ile uzun zamandır iddialı gelen Huawei, cihazında ön tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucuya yer verecek gibi görünüyor.

Fabrika'lardan gelen tasarımsal dosyalardan oluşturulan bu videolar, genellikle cihazın son halini göstermese de çoğunlukla ürünle benzeşir. Genel dizayn olarak Huawei Mate 9'a benzeyen akıllı telefon, farklı olarak bu sefer parmak izini ön tarafta bulunduruyor. Bunun dışında arka tarafta muhtemelen metal kullanılmayacak olan telefon cam bir dizayna geçiş yapabilir. Kamera çıkıntısında da fark bulunan akıllı telefon iki kamerayı tek çıkıntıda birleştirmek yerine her kamera için ayrı ayrı çıkıntılara yer vermiş.

Yine 5,9 inçlik bir ekrana sahip olması beklenen akıllı telefon daha önceki tamamen çerçevesiz ekran özelliğini yalanlıyor ancak bir başka iddia olan "sadece Mate 10 Pro modelinde çerçevesiz ekran olacak" şeklindeki ifadeyi doğruluyor gibi görünüyor. 16 Ekim'de tanıtılacak olan akıllı telefon hakkındaki tüm bilgiler için takipte kalın.