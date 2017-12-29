Huawei'nin Yeni Telefonu 'Huawei Enjoy 7S' Satışa Çıktı

Önce özellikleri ve görünüşü basına sızan, geçtiğimiz haftalarda ise resmi duyurusu gerçekleşen Huawei Enjoy 7S, Çin'de piyasaya çıktı.

2017'yi en iyi geçiren telefon firmalarından olan Huawei'nin orta-segment olarak niteleyebileceğimiz yeni modeli Huawei Enjoy 7S gün itibarı ile Çin'de satışa çıkmış durumda. Önümüzdeki günlerde Huawei PSmart adıyla Çin dışında da piyasaya çıkmasını beklediğimiz telefonun hangi ülkelerde satışa çıkacağı henüz açıklanmadı. Umuyoruz bu modeli ülkemizde görebiliriz.

Huawei Enjoy 7S / Huawei PSmart

• OS: Android 8.0 (Oreo)

• İşlemci: HiSilicon Kirin 659

• Ekran: 5.65-inch IPS LCD Kapasitif Ekran

• Boyut: 150.1 x 72.1 x 7.5mm

• Ağırlık: 165 g

• Pil: 3000 mAh (Entegre Pil - Çıkarılamaz)

• RAM: 3GB / 4GB

• Sistem Alanı: 32GB / 64GB

• Kamera: 13 MP + 2 MP (Dual-Arka), Oto-Fokus, Led-Flash

• Kamera: 8MP (Ön)

• Bağlantı: WiFi, Bluetooth 4.2, GSM, 4G LTE

Çin'de ¥1499 etiketle (günlük kur üzerinden 872 TL) satışa çıkan telefonun özelliklerine kısaca göz atacak olursak, ilk gözümüze çarpan 5.5 inç boyutundaki 1080 x 2160 IPS ekran oluyor. 8 çekirdekli Kirin 659 yonga setiyle gelen telefonda 3GB veya 4GB RAM, 32GB veya 64GB sistem alanı olmak üzere iki ayrı opsiyon sunuluyor. Haberimizde bahsi geçen fiyat ise 3GB RAM ve 32GB sistem alanını kapsıyor.

Görünen o ki Huawei, 2018 yılında da giriş ve orta seviye için ekonomik ve kaliteli çözümler üretmeye devam edecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Telefon ülkemizde gelse ücreti ne olur ve özelliklerini tatmin edici buldunuz mu?