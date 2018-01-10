Huawei, evi büyük olan insanlar için çok büyük bir çile olan Wi-Fi’ın her köşede çekmeme sorununu tarihe gömecek bir router’ı CES 2018’de duyurdu.

Çinli teknoloji devi Huawei, dün CES 2018’de yeni Wi-Fi yönlendiricisini(Router) duyurdu. Las Vegas’ta düzenlenen teknoloji fuarında tanıtılan yeni ürün, 2018’in ikinci çeyreğinde satışa sunulacak. Özellikle çok büyük bir evi olan ve tek bir modemin her noktaya yeteri kadar internet ulaştıramadığı ortamlar için geliştirilen yeni Router, 16 cihazın sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlayabiliyor.

Devasa evlerde yaşayan insanların veya tek bir interneti ortak kullanmak isteyen insanların yakından bileceği gibi modemden uzakta bile internete ulaşmak istediğinizde alanı genişletecek routerlar çok işinize yarıyor. Huawei de bunu düşünerek 1Gb PLC(Power Line Communication) bağlantısı sunabilen router’ını duyurdu.

2018’in ikinci çeyreğinden önce satışa sunulması beklenmeyen Wi-Fi yönlendirici, hiçbir anten ve hoş gözükmeyecek düğmeleri bulunmadığı için evinizde sırıtmayacak son derece şık bir eşya olarak gözüküyor. Huawei, yönlendiriciyi evinizin veya router’ı koymak istediğiniz yerin büyüklüğüne göre 3 farklı modelde çıkartacak. Şu anda fiyat konusunda bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki aylarda cihaz hakkında yeni haberler gelecektir.