Huawei, Nokia'ya Patent Ücretini Yıllık Olarak Ödeyecek!

Huawei, Nokia (HMD) ile özel yıllık bir patent sözleşmesi imzaladı. Buna göre Huawei, artık Nokia'dan aldığı patentleri yıllık olarak ödeyecek!

Nokia, akıllı telefon pazarının en büyük patent devlerinden biri. Genelde bildiğimiz ve çoğunlukla tüketiciyi ilgilendiren donanımların olmasa da, pil ömrü koruyan özel kaplamalardan, devreler arası optimizasyonu sağlayan parçalara kadar, Nokia birçok kritik donanımın patentini elinde tutan bir marka. Geçmişte Apple, Samsung, LG ve Xiaomi gibi markalarla da büyük patent anlaşmaları imzalayan Nokia, geçtiğimiz gün Huawei ile yaptığı anlaşma ile yine ne kadar büyük bir patent devi olduğunu kanıtladı.

Nokia ile geçtiğimiz gün imzaladıkları anlaşmaya göre Huawei, Nokia'ya ait olan ve kullandığı patentlerin lisans ücretlerini artık yıllık olarak ödeyecek. Hitap ettiği kitle açısından en büyük rakiplerinden biri olan Huawei'yi neredeyse yıllık haraca bağlayacak olan Nokia'nın yıllık Huawei'den alacağı ücret resmi olarak açıklanmadı. Ancak bir ekonomi analistinin yaptığı hesaplamaya göre bu rakam her yıl için ortalama 100 milyon Euro civarında bir rakam olacak.

Nokia'nın elde ettiği gelirlerin şu an için yaklaşık %90'ı elinde tuttuğu patentlerden geliyor. Özellikle de akıllı telefon birimini kısa bir süre için Microsoft'a devrettiğinde piyasadan gidişine üzülsekte, kendilerini bu kadar kısa süre içerisinde toparlamaları da bu patent gelirleri sayesindeydi. Ne diyelim, marka boşuna uzun yıllar boyunca sağlam telefonlar üretmemiş. Adamların her sene yeni modellerini satmaya o kadar da fazla ihtiyaçları yokmuş gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz?