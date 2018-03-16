Bütçe dostu fiyatına rağmen 18:9 ekran ve çift arka kamera gibi özellikler sunan Huawei Nova 2 lite, resmi basın etkinliği ile tanıtıldı.

Huawei, kısa süre önce Filipinler ve Singapur’da satışa sunduğu Nova 2 modelinin bütçe dostu varyantı olan Nova 2 lite’ı resmi olarak duyurdu. Honor 7C ile oldukça benzer özelliklere sahip olan cihazın en temel farkı ise Snapdragon 450 yerine Snapdragon 430 işlemcisinden gücünü alıyor olması.

18:9 formatında 5.99 inçlik bir ekranı bulunan Huawei Nova 2 lite, Android işletim sisteminin son sürümü olan Oreo ile kutudan çıkıyor. Arkada 13MP ana ve 2MP ikincil kamerası ile kullanıcıların fotoğraflara bokeh efekti vermesini sağlayan cihaz, 8MP ön kamerası ile de seviyesine göre iyi selfieler çekebiliyor.

Huawei Nova 2 lite Özellikler

İşlemci: Snapdragon 430

Snapdragon 430 RAM: 3GB/4GB

3GB/4GB Depolama: 32GB/64GB

32GB/64GB Ekran: 5.99 inç Full HD+

5.99 inç Full HD+ Arka Kamera: 13MP f/2.2 diyafram + 2MP

13MP f/2.2 diyafram + 2MP Ön Kamera: 8MP f/2.0 diyafram

8MP f/2.0 diyafram Batarya: 3000 mAh

3000 mAh İşletim Sistemi: Android Oreo

Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan Huawei Nova 2 lite, 750 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Elbette ki bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.