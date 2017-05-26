Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus Fiyatı ve Özellikleri

Huawei’nin kameralarıyla adeta şov yaptığı her iki yeni telefonunun ön yüzünde 20 MP, arkasında ise 12 + 8 MP çözünürlüklerinde kamera bulunuyor. Nova 2, 2.5D kıvrımlı 1080p çözünürlüğünde 5 inçlik ekranla geliyorken, Nova 2 Plus aynı özelliklerde fakat 5.5 inç büyüklüğünde ekranla gelecek.
Her iki telefon da 8 çekirdekli Kirin 659 işlemci ve Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle geliyor. AK4376A Hi-Fi ses çipine sahip olan cihazlar, kullanıcılarına mükemmel bir ses deneyimi yaşatacak. Mavi, yeşil, altın, siyah ve gül altın renk alternatifleriyle gelecek olan cihazlardan Nova 2 364, Nova 2 Plus ise 423 dolar etiket fiyatıyla satışa sunulacak.
İlk olarak 16 Haziran’da ön sipariş olacak şekilde Çin’de satışa sunulacak olan telefonların hangi özelliklerde geleceğine bir bakalım:
Huawei Nova 2
- 5 inç büyüklüğünde, 2.5D kıvrıma ve 1080p çözünürlüğe sahip ekran
- 8 çekirdekli Kirin 659 işlemci ve MaliT830-MP2 grafik işlemcisi
- 4 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 64 GB hafıza
- Android 7.0 Nougat
- LED flaş destekli 12 MP ve 8 MP çözünürlüklerinde çift arka kamera
- 20 MP çözünürlüklü ön kamera
- Parmak izi sensörü
- 4G LTE bağlantı desteği
- 2950mAh büyüklüğünde batarya
Huawei Nova Plus 2
- 5.5 inç büyüklüğünde, 2.5D kıvrıma ve 1080p çözünürlüğe sahip ekran
- 4 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 64 GB hafıza
- Android 7.0 Nougat
- LED flaş destekli 12 MP ve 8 MP çözünürlüklerinde çift arka kamera
- 20 MP çözünürlüklü ön kamera
- Parmak izi sensörü
- 4G LTE bağlantı desteği
- 3340mAh büyüklüğünde batarya