Huawei Nova 2 ve Nova 2 Plus Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, geçtiğimiz yıl verdiği sözü tuttu ve bu yıl için tanıtmayı vadettiği iki yeni Nova serisi modelini duyurdu.

Huawei’nin kameralarıyla adeta şov yaptığı her iki yeni telefonunun ön yüzünde 20 MP, arkasında ise 12 + 8 MP çözünürlüklerinde kamera bulunuyor. Nova 2, 2.5D kıvrımlı 1080p çözünürlüğünde 5 inçlik ekranla geliyorken, Nova 2 Plus aynı özelliklerde fakat 5.5 inç büyüklüğünde ekranla gelecek.

Her iki telefon da 8 çekirdekli Kirin 659 işlemci ve Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle geliyor. AK4376A Hi-Fi ses çipine sahip olan cihazlar, kullanıcılarına mükemmel bir ses deneyimi yaşatacak. Mavi, yeşil, altın, siyah ve gül altın renk alternatifleriyle gelecek olan cihazlardan Nova 2 364, Nova 2 Plus ise 423 dolar etiket fiyatıyla satışa sunulacak.

İlk olarak 16 Haziran’da ön sipariş olacak şekilde Çin’de satışa sunulacak olan telefonların hangi özelliklerde geleceğine bir bakalım:

Huawei Nova 2

5 inç büyüklüğünde, 2.5D kıvrıma ve 1080p çözünürlüğe sahip ekran

8 çekirdekli Kirin 659 işlemci ve MaliT830-MP2 grafik işlemcisi

4 GB RAM ve 128 GB’a kadar arttırılabilir 64 GB hafıza

Android 7.0 Nougat

LED flaş destekli 12 MP ve 8 MP çözünürlüklerinde çift arka kamera

20 MP çözünürlüklü ön kamera

Parmak izi sensörü

4G LTE bağlantı desteği

2950mAh büyüklüğünde batarya

Huawei Nova Plus 2