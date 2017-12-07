Huawei, çift ön ve arka kamerası ile selfie'lerde bile arka plan bulanıklığı yaratabilen yeni Nova 2S'i duyurdu.

Huawei, Çin’de düzenlediği etkinlik ile Nova serisinin yeni modeli Nova 2S’i tanıttı. Huawei’nin kendi üretimi olan Kirin 960 işlemcisinden gücünü alan cihaz, Android Oreo üzerine inşa edilen EMUI 8.0 arayüzü ile kutudan çıkıyor.

Huawei Nova 2S, arkada bulunan 16 megapiksel RGB ana kameraya ek olarak f/1.8 diyafram açıklığında 20 megapiksellik ikincil monokrom kamerası sayesinde üst düzey derinlik algısı oluşturabilen bir portre moduna da sahip.

Önde 20 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olan Nova 2S, 2MP ikincil kamerası sayesinde derinliği algılayarak selfie’lerde arka plan bulanıklığı yaratabiliyor. Çift ön kamerası sayesinde nesneleri algılayabilen cihazda yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor.

Huawei Nova 2S Özellikler

İşlemci: Kirin 960

RAM: 4GB/6GB

Depolama: 64GB/128GB

Ekran: 6 inç Full HD+

Arka Kamera: 16MP RGB + 20MP Monokrom

Ön Kamera: 20MP + 2MP

Batarya: 3340mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Günümüzün akıllı telefon trendi olan ince çerçeveli bir tasarıma sahip olan Huawei Nova 2S siyah, gri, kırmızı, rose gold ve mavi renk seçenekleri ile satışa çıkacak. 6GB RAM+64GB ROM’lu versiyon 1600 TL, 6GB RAM+64GB ROM’lu versiyon 1800 TL, 6GB RAM+128GB ROM’lu versiyon ise 2000 TL’den satışa sunulacak. Bu fiyatların vergiler hariç olduğunu hatırlatmakta fayda var.