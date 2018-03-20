24MP ön kamerası ile selfie severlerin göz bebeği olacak Huawei Nova 3e tanıtıldı. Ön kamerası ile önce çıkan cihaz, ayrıca çift arka kamerası ile mobil fotoğrafçılar için de oldukça iyi bir tercih.

Orta seviyede tüketicilere sunduğu kaliteli çözümlerle bilinen Huawei, yeni bir orta seviye akıllı telefon Huawei Nova 3e’yi tanıttı. 5.84 inçlik Full HD+ bir ekrana sahip olan Nova 3e, Kirin 659 işlemcisi ve 4GB RAM’i ile son derece yeterli bir performans sağlıyor.

Arkada 16MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olan cihaz, ayrıca 2MP’lik ikincil kamerası ile arka plan bulanıklığı oluşturmanıza izin veriyor. Nova 3e’nin bir başka dikkat çeken özelliği ise 24MP çözünürlüğünde seviyesinin üzerinde bir ön kameraya sahip olması.

Huawei Nova 3e Özellikler

İşlemci: Kirin 659

Kirin 659 RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB/128GB+MicroSD

64GB/128GB+MicroSD Ekran: 5.84 inç Full HD+

5.84 inç Full HD+ Arka Kamera: 16MP+2MP

16MP+2MP Ön Kamera: 24MP

24MP Batarya: 3000mAh

3000mAh İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Siyah, mavi ve gül altın renk seçenekleri ile satışa çıkacak olan Huawei Nova 3e, 64GB depolama alanı için 1200 TL, 128GB depolama alanı için 1350 TL fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.