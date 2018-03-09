Huawei P Smart - Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Yeni akıllı telefon serisi P20'nin merakla beklendiği sırada Huawei, uygun fiyatlı P Smart modelini Türkiye'de satışa sundu.

Geçtiğimiz Aralık ayında tanıtımı gerçekleştirilen Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin yeni orta seviye cihazı Huawei P Smart, Türkiye’de de satışa çıktı. Çift kamerası ve 18:9 ekranı ile ön plana çıkan P Smart, ayrıca sunduğu yazılım ve kısayol özellikleri ile ‘akıllı’ sıfatını sonuna kadar hak ediyor.

Ekrana çift tıkladığınızda doğrudan ekran görüntüsü alan cihaz, ekrana uzun bastığınızda ise sesli olarak ekran kaydı başlatıyor. Bunların yanı sıra ekrana ‘W’ çizdiğinizde hava durumu bilgilerine ya da sık kullandığını bir uygulamaya erişebilir, ‘C’ çizdiğinizde kamerayı açabilir ya da S çizdiğinizde ekran kaydı alabilirsiniz.

Huawei P Smart Özellikler:

İşlemci: Kirin 659

Kirin 659 RAM: 3GB/4GB

3GB/4GB Depolama: 32GB/64GB

32GB/64GB Ekran: 5.65 in. Full HD+ IPS LCD

5.65 in. Full HD+ IPS LCD Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 3000mAh

3000mAh İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Siyah renk seçeneği ile satışa sunulan Huawei P Smart’a MediaMarkt, Teknosa, Turkcell, Türk Telekom, Vatan ve Vodafone mağazalarından 1.599 TL karşılığında sahip olabilirsiniz. Huawei P Smart’ı almadan önce 27 Mart’ta şirketin yeni orta ve üst seviye akıllı telefonları P20 serisinin tanıtılacağını da unutmayın.