Huawei P10 Görselleri Sızdırıldı

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Huawei P10'un görselleri internete sızdı.

Huawei P10’un adını son zamanlarda çok sık duyuyoruz. P9’a çok benzeyeceği söylenen telefonun bu ay sonu gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde duyurulması bekleniyor. Şimdiye kadar hakkında birçok söylenti ve sızıntı çıkan telefon hakkında en son çıkan haber, FCC’nin Huawei P10’a dair gerçek fotoğrafları ortaya çıkarması oldu.

Çok aşırı büyük bir fark görmek mümkün değil. Fakat görünüşe göre telefonun arka tarafında bir parmak izi tarayıcısı olacak. Selefine çok benzeyen telefonun diğer özelliklerine ait şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.

En göze çarpan özellik ise arka taraftaki çift kamera kurulumu. Metal kasaya sahip olduğu görülen telefonun mavi, altın sarısı ve yeşil renk seçenekleri bulunacak. Cihazın bir de Huawei P10 Plus sürümü çıkacak. Bu gelişmiş sürümün de MWC'de gösterilmesi bekleniyor. Kongre, 27 Şubat’ta Barselona’da gerçekleşecek.