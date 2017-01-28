Huawei P10 Hakkındaki Detaylar İnternete Sızdı!

Mate 9 modeliyle dünya çapında başarı elde eden Huawei, P10 modeliyle başarısını birkaç adım öteye taşımaya niyetli.

Huawei, Mate 9 modeli ile harika bir iş çıkarmıştı: Hız, performans, kayda değer bir pil ömrü, büyük ve kaliteli ekran. Tüm bu yetenekler bir araya gelince karşımıza hem eleştirmenlerin, hem de kullanıların beğendiği bir model çıktı.

Çinli akıllı cihaz üreticisi, amiral gemisi modellerde, bir sonraki aşamaya ulaşma niyeti. Huawei P10, yetenekleri ile sektörde ses getirmeye niyetli. Eğer söylentilerde hata payı yoksa, Huawei P10, MWC 2017'de tanıtılacak.

Tasarım

P10; Huawei'in zannımızca en şık modeli Mate 9 Porsche Design'i andıran tasarımı ile dikkat çekiyor. Huawei P10'un cam dışında kalan tüm gövdesi, paslanmaz çelikten oluşacak.

Ultrasonik Parmak İzi Tarayıc

Telefonun arkasında parmak izi tarayıcı yok gibi gözüküyor ama aklınıza, Huawei'nin parmak izi tarayıcıdan uzak duracağı gelmesin. Standart biyometrik sensör büyük olasılıkla telefonun ön tarafına aktarılıyor. Parmak izi tarayıcı, bir giriş düğmesinin içine gömülmüş olarak karşımıza çıkacak.

Parmak izi sensörü, ultrasonik tipte şekillendirilmiş. Bu tür yapılar, tarama hızını ve doğruluğunu yükseltiyor. Ultrasonik parmak izi tarayıcıları cilt gözeneklerinin ve karmaşık cilt detaylarının parmak izlerinin benzersiz 3D haritalarını oluşturmak için yüksek frekanslı sesten faydalanıyor.

Ekran

Dedikodulara göre ekran; 1440 x 2,560 piksel destekli, 5.5 inçlik AMOLED mimarisinden üretilecek.

Donanım

P10, donanımsal yetenekleriyle de dikkat çekecek: Kirin 960 yongası, 2.53 GHz saat hızında dört Cortex-A73 ve dört Cortex-A53 işlemci, Mali-G71 GPU ve 4 ile 6 GB arasında RAM. P10 iki model olarak satışa sunulacak: 4 GB RAM'e sahip temel model ve 6 GB RAM'e sahip üst model. Temel versiyon; 64 GB'lık harici saklama alanına sahipken, üst model 128 GB'lık harici saklama alanı ile donatılacak. Kullanıcı tercihine göre söz konusu harici saklama alanı 256 GB'a kadar genişletilebilecek.

Kamera

P10'un belki de en dikkat çekici özelliği kamerası. Önde bulunan özçekim kamerası 7 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Arka kamera ise Leica sensörlü, 11.8 megapiksellik UHD yapısıyla geliştirilecek. Arka kamerada, optik stabilizasyon teknolojisinin bulunması da beklentiler arasında.

Yazılım

P10, güncel Android Nougat işletim sistemiyle birlikte piyasaya sürülecek.

Fiyat

Çinli üretici, bu konuda ser verip sır vermiyor. Fiyat ve diğer detaylar MWC 2017'de açıklanacak.

BONUS VİDEO

Aynı zamanda Huawei'nin yeni piyasaya sürülen güçlü akıllı telefonu Huawei Mate 9 ile iPhone 7 Plus arasında yaptığımız kamera karşılaştırmasını aşağıdan izleyebilirsiniz.