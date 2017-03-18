Huawei P10, Kamera Testinden Başarıyla Geçti

Leica üretimi çift arka kamerasıyla bu yılın en iyi fotoğraf deneyimini vaat eden telefonlarından Huawei P10, DxOMark testinden 88 puanı kaptı.

Akıllı telefonları sadece donanımsal kamera özellikleriyle değil aynı zamanda kamera yazılımıyla da değerlendiren en saygın kamera testlerinden DxOMark, Huawei P10 modeli için fotoğraf ve video puanlarını açıkladı.

Leica üretimi çift arka kamerayla yılın en iddialı kameraya sahip modellerinden Huawei P10 fotoğraf testinden 88, video testinden ise 84 puan alarak testi geçmeyi başardı. Özellikle Huawei P10 fotoğraf testinde birçok rakibini geride bırakıyor.

Fotoğraf testinde her ne kadar başarılı olsa da Huawei P10, video çekiminde hala bazı rakiplerinin gerisinde. Yine de geçtiğimiz yıl P9 modelinde video tarafındaki yazılımsal sıkıntılar bu modelde daha da iyileştirilmiş.