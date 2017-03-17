Huawei uzun zamandır beklenen cihazı için satış tarihini ve fiyatını açıkladı.

Bir çok marka içi Mart ayı oldukça verimli geçti. Apple ve Samsung gibi devlerin yeni çıkacak amiral gemileri söylentileri sayesinde şirket hisselerine etki ediyordu. İki firmanın sıkı rekabetine talip olan markaların sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor. Huawei ise bu markalar içinde belki de en yenilikçi teknolojiler için çalışan bir firma. Özellikle amiral gemilerinde bulunan kameralarla tüketicilerden büyük beğeni toplamayı başarıyor.

Huawei’nin daha önce duyurduğu, P10 ve P10 Plus modellerinin uygun fiyatlı versiyonu ve kendine has hayran kitlesi tarafından uzun zamandır satışa çıkması beklenen P10 Lite modelinin raf tarihi sonunda duyuruldu. Cihaz 31 Mart 2017 itibariyle satışa sunuluyor

Huawei yeni amiral gemisinde 1080p çözünürlüğe sahip 5.2 inçlik bir ekran tercih etmiş. Tüm özellikleri ise şu şekilde;

Huawei P10 Lite Özellikleri

Ekran: 5.2 inç Full HD

İşlemci: 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 655

Grafik arabirimi: Mali-T830MP2

Bellek: 4 GB

Depolama alanı: 32 GB ve microSD kart desteği

Kamera: 12 MP arka, 8 MP ön kamera

Pil: 3000 mAh

İşletim sistemi: Android 7.0 Nougat

Renk seçenekleri: Siyah, beyaz ve altın

P10 Plus modeli ise 1 hafta sonrasında yani 7 Nisan 2017’de raflardaki yerini alacak. P10 Lite fiyatı ise -vergiler hariç ve güncel kur değerine göre- 1350 TL civarında.