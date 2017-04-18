Huawei P10 Türkiye'de Resmi Olarak Satışa Sunuldu!

Huawei P10, Türkiye'de resmi olarak çıkışını gerçekleştirdi. Telefonun fiyatı ve özellikleri hakkında merak edilenlerin hepsine değindik.

Bu aralar yeni çıkan Samsung Galaxy S8 ve LG G6’ya yeni bir telefon eklendi. Yurt dışında daha önceden piyasaya çıkan Huawei P10, ülkemizde satışa sunuldu. Şu anda belirli mağazalarda resmi olarak çıkış yapan Huawei P10’un resmi Türkiye satış fiyatı da belli oldu. 3.599 TL’den satışa sunulan telefonun, Türkiye’de “Göz alıcı Mistik Gri” ve “Grafit Siyah” olacak şekilde iki ayrı renk seçeneği bulunuyor.

Tasarım anlamında yumuşak hatları ve ince tasarımı ile son derece şık gözüken Huawei P10, özellik olarak birçok kullanıcının tercih edeceği bir telefon olacak.

Sekiz çekirdekli Huawei Kirin 960 işlemci ile gelen telefonda, Mali-G71 MP8 ekran kartı bulunuyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan P10, Android 7.0 işletim sistemi kurulu olarak gelecek. Ön tarafında 8 MP, arkada ise 20 MP ve 12 MP olacak şekilde iki kamera sunan P10’un kameraların, geçen yıl olumlu tepkiler aldığı Leica marka lensler olduğunu belirtelim. Arka kamera ile 4K video kaydı yapılabilirken ön kamera ile 1080p video kaydı yapabilen Huawei P10, 5.1 inç 1080p Full HD görüntü sunan ekrana sahip. Bu ekrana 3.200 mAh’lik batarya eşlik ederken, ekranın Gorilla Glass 4 ile korunduğu açıklandı.

Fiyat olarak biraz pahalı olduğunu söylemem gerekiyor. Özellikle fiyat konusunda fark yaratmasını beklediğim Huawei’nin duyurduğu fiyatın Galaxy S8, LG G6 fiyatına yakın olması, kullanıcıların farklı telefonları tercih etmesine sebep olabilir.