Huawei P10'un Kamerası, Neredeyse Google Pixel Kadar İyi

Kamera konusunda çok iddialı olan Huawei P10, yapılan testlerde Google Pixel kalitesine çok yaklaşmış durumda.

Geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde birçok yeni telefon tanıtıldı. Bunlardan biri de Çin menşeili teknoloji devi Huawei'in amiral gemisi olan P10'du. P9'da Leica lens kullanarak sektörde büyük ses getiren Huawei, bu geleneği P10'da da sürdürdü.

Şimdiye kadar akıllı telefon piyasasında,kamera alanında yapılan testlerin neredeyse hepsinde birinci gelen Google Pixel, nihayet kendine yeni bir rakip bulmuş olabilir. Zira çıkan bilgilere göre Huawei P10'un kamerası, Google Pixel'in kamera kalitesine çok yakın.

Çift lensli kamera kurulumuna sahip olan P10, aslında selefinden çok farklı ve çarpıcı özelliklere sahip değil. Ancak DxOMark tarafından yapılan testlere bakılırsa P10, kamera alanında bir yol kat etmiş durumda. Söz konusu firma, kamera sensörlerini detaylı ve adil olarak test etmesiyle biliniyor. DxOMark'ın Huawei P10'a verdiği puan ise 87, Google Pixel'in 89'luk puanından sadece 2 aşağıda.

DxOMark'a göre Google Pixel ve Pixel XL, akıllı telefonlar içerisinde en iyi kameraya sahip. Huawei P10 için verilen 87 puan ise telefonu Samsung Galaxy S6, Motorola Moto Z Force Droid ve Sony Xperia XZ ile aynı sıraya koyuyor.