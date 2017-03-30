Huawei P10'un Türkiye Satış Fiyatı Açıklandı!

Huawei P10'un ülkemizde satışa çıkacağı fiyat ve ön sipariş hediyesi resmi olarak duyuruldu.

Bu yılın en dikkat çekici modellerinden biri olan Huawei P10 geçtiğimiz ay Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılmıştı. Tanıtıldıktan yaklaşık bir ay sonra telefonun ülkemizdeki satış fiyatı ve ön sipariş hediyesi de duyuruldu.

Huawei'nin yayınladığı bültende aktarılan bilgilere göre Huawei P10 ülkemizde 3599TL fiyat etiketiyle satılacak. Ayrıca telefonu ön siparişle alacak olan kullanıcılara Huawei'nin 1699TL değerindeki akıllı saati Huawei Watch 2 hediye edilecek. Huawei P10 Plus modelinin ise ülkemizde satışa çıkacağı fiyat ve tarihe ilişkin bir bilgi yok.

Huawei P10 fiyatını hakkediyor mu?

Açıkçası Huawei P10 beklediğimizin üstünde bir fiyatla Türkiye pazarına giriş yapıyor öyle ki Huawei P9 modeli 2400TL'den ülkemizde satışa sunulmuştu. Huawei P10, P9'a göre daha başarılı ve gelişmiş bir telefon olsa da aradaki 1200TL'lik fiyat farkına değip değmeyeceğini bilemiyoruz. Tabii bu yüksek fiyat politikasında döviz kurunun da etkisi büyük.Yine açıkçası Huawei'nin daha uygun bir fiyatla karşımıza çıkmasını beklerdik.