Huawei P10 ve Huawei P10 Plus Karşılaştırması

Huawei tarafından MWC 2017’de tanıtılan ailenin yeni üyeleri P10 ve P10 Plus'ın özelliklerinin karşılaştırmaşıyla yeni modelleri incelemeye devam ediyoruz.

MWC 2017’de Huawei tarafından tanıtılan P10 ve P10 Plus karşılaştırmaşıyla yeni çıkacak modelleri incelemeye devam ediyoruz.

Firmanın her iki cihazda da Kirin 960 işlemcisini kullanmasını, Snapdragon kullanan rakiplerine kıyasla radikal bir tercih olarak yorumlayabiliriz. Ancak firmanın tüm donanımları birlikte nasıl optimize ettiğini zamanla anlayacağız. Zira görünen o ki: Huawei’de adından söz ettirmek istiyor. Her iki telefonun ekranı Gorilla Glass 5 ile korunurken, işletim sistemi olarak Android 7.0 Nougat ile çalışacaklar.

Kamera konusunda iki model arasında bir ayrım yapılmamış.

20 MP’lik tek renkli sensörle eşleştirilmiş 12 MP’lik iki ayrı kamera iki cihazın da arka yüzünde bulunuyor. Ön kameralar için tıpkı P9 modelinde olduğu gibi Leica lenslerin desteğini almış. Ayrıca özçekim yaparken kamera sizin tek mi yoksa bir grupla mı fotoğraf çekildiğinizi algılayıp daha iyi sonuçlar verebilecek. Kamera konusunda kaliteli iş çıkardıklarına önceden şahit olmuştuk.

Her iki cihazda 4GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahipken, SD kart desteğinin de bulunacağı söyleniyor. Ayrıca altın, seramik beyazı, mavi, füme ve gümüş gibi geniş bir yelpazede renk seçeneği sunulacak. P10 ailesinin bir diğer özelliği ise hızlı şarj; 30dk sürede %50 dolumu garanti ediyor.

Alışılmışın dışında davranan firma iki kardeş modelin bir çok özelliğini ortak yapmış. Elbette farkılıklar da mevcut:

İlk olarak fiyat farkına değinmemiz sanırım daha doğru olacak. Nitekim siz özelliklere göz atarken bu fiyat farkının nasıl oluştuğunu daha iyi gözlemleyin. Mart ayından sonra 20 farklı ülkede cihazların satışa sunulması bekleniyor. P10’un fiyatı 685$ olarak beklenirken, P10 Plus ise 738$ olacak. Ek olarak P10 Plus’in 128 GB’lık seçeneğinin fiyatı da 844$ olacak.

P10’da 5.1 inç boyutunda 1.920*1.080 piksel çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. P10 Plus’ın ise 5.5 inç ölçüsüne sahip ekranın çözünürlüğü 2,560*1440 piksel. Böylesine ekranlar için kullanılan batarya tercihleri gayet yerinde, nitekim P10 Plus 3,750 mAh batarya ile yavrusu P10 ise 3,200 mAh batarya ile raflardaki yerini alacak.

Firma P10 ailesi ile müşterilerine kaliteli bir deneyim sunmayı amaçlıyor. P10 Plus ile P10’un ekran boyutu, batarya ve hafıza dışında pek bir farkı yokmuş gibi duruyor. Sanıyoruz ki kullanıcılar iki cihaz arasında sadece istedikleri boyut ve renge göre karar verecekler.