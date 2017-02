Huawei P10 ve Huawei P10 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Huawei'nin yeni iki üst seviye telefonu Huawei P10 ve Huawei P10 Plus resmi olarak MWC 2017 kapsamında tanıtıldı.

Geçtiğimiz yıl Huawei P9, P9 Plus ve Mate 9 modelleriyle akıllı telefon pazarında önemli bir yol katleden ve birçok kullanıcının beğenisini kazanmayı başaran Huawei, bu yılki yeni üst seviye telefonları Huawei P10 ve Huawei P10 Plus'ı resmi olarak MWC 2017 kapsamında düzenlediği basın toplantısıyla birlikte tanıttı.

Huawei'nin yeni üst seviye telefonları Huawei P10 ve Huawei P10 Plus, Huawei'nin kendi ürettiği Kirin 960 işlemcisinden gücünü alıyor ve her iki telefonda da Leica lensli kameralara yer veriliyor. Aynı tasarım hatlarını taşıyan telefonlar bazı teknik özellikler ve boyut tarafında birbirinden ayrışıyor.

Tasarım

Hem Huawei P10 hem de Huawei P10 Plus birbiriyle aynı tasarım detaylarına sahipken Huawei P10'un 5.1 inçlik Full HD çözünürlüklü, Huawei P10 Plus'ın ise 5.5 inçlik QHD çözünürlüklü ekranı bulunuyor. Her iki cihazın da ekranı Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Sadece 6.98mm inceliğe sahip olan telefonlar şık ve zarif tasarımıyla öne çıkıyor.

Hatırlayacağınız üzere daha önce Huawei P9 modelinin parmak izi okuyucusu cihazın arka kısmında kameranın altında yer alıyordu. Bu konuda da tasarım değişikliğine giden Huawei, P10 modelinde parmak izi okuyucusunu ekranın ön yüzüne koyduğu kapasitif dokunmatik butona taşıyor. Böylelikle ana ekan butonu gören bu tuş aynı zamanda parmak izinizi de okuyabiliyor.

Huawei P10 ve Huawei P10 Plus modellerinin tasarımına genel olarak baktığımızda Huawei P9'a göre daha ovalleştirilmiş ve parlak metal hissiyatı uyandıran bir tasarım anlayışı izlendiğini görüyoruz.

Teknik Özellikler

Huawei P10 ve Huawei P10 Plus gücünü Huawei'nin kendi üretimi olan Hi-Silicon Kirin 960 işlemcisinden alıyor. Mali-G71 grafik işlemcisiyle desteklenen Kirin 960 yonga seti, Helio X30 ve Snapdragon 835 gibi rakipleriyle birlikte üst düzey performans vaat ediyor. Huawei P10'da 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına yer verilirken Huawei P10 Plus'ta 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor.

İki telefonun birbirinden ayrıştığı en önemli noktalardan bir tanesi de batarya kapasiteleri. Huawei P10, 3200mAh kapasiteli bataryaya sahipken Huawei P10 Plus'ta ise 3750mAh kapasiteli batarya mevcut. İlk izlenimlere göre Huawei P10 ailesinin ince tasarımına rağmen beklenenin üstünde batarya kapasitesi bulunuyor bu da son kullanıcıların tercihi tarafında Huawei P10 ve Huawei P10 Plus'a büyük bir artı olarak geri dönecek.

4.5G'de hız canavarı!

Aynı zamanda telekominikasyon tarafında dünyanın en büyük altyapı şirketlerinden biri olmanın avantajlarından yararlanan Huawei, P10 ve P10 Plus ailesinde kullandığı Kirin 960 işlemcisinde adeta canavar gibi bir LTE modeme yer veriyor. 4x4 MIMO anten kurulumuna sahip olan Huawei P10 ve P10 Plus, uygun altyapı sağlandığında hızını saniyede 600mbit'e kadar çıkarabiliyor.

Kamera Özellikleri

Huawei, geçtiğimiz yıl olumlu tepkiler aldığı Leica markasıyla işbirliğini sürdürüyor ve hem Huawei P10 hem de Huawei P10 Plus, Leica lensli çift arka kamerayla geliyor. Her iki telefonda da biri 20MP diğeri ise 12MP çözünürlüklü olmak üzere çift arka kamera bulunuyor ancak Huawei P10'un kamerası f2.2 diyafram açıklığına sahipken Huawei P10 Plus'ını kamerası f1.8 diyafram açıklığına sahip. Böylelikle Huawei P10 Plus, düşük ışıkta daha iyi görüntüler çekebiliyor. Her iki telefonda da 8MP çözünürlüklü yine Leica tarafından üretilen bir ön kamera bulunuyor.

Artık daha iyi video çekiyor

Huawei P9 modeli OIS desteği olmaması, 4K desteklememesi ve kamera yazılımının video çekmek için iyi seviyede olmaması birçok kişi tarafından eleştirilmişti. Huawei P10 ailesinde bu hatalarından ders çıkaran Huawei, artık hem Huawei P10 hem de Huawei P10 Plus modellerinde optik imaj sabitleyici (OIS) destekli ve 4K video kaydı yapabilen kameralarla karşımızda.

Yazılım

Huawei'nin yeni telefonları Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çalışıyor ancak her iki telefon da Huawei'nin kendi arayüzü Emotion UI ile birlikte geldiği için Android sürümü en azından arayüz özellikleri bakımından Huawei kullanıcıları için pek de önem taşımıyor.

Huawei P10 ve Huawei P10 Plus'ta yer verilen EmotionUI 5.1 (EMUI 5.1) arayüzü, birçok akıllı telefona göre daha kişiselleştirilebilir detayları ve ayarları kullanıcılara sunuyor. Huawei daha önce de bu yönüyle takdir topluyordu ancak arayüzün bu kadar detaylı olması telefonlarda zaman zaman yüksek RAM tüketimi ve işlemci kullanımına neden olabiliyordu. Şimdi ise Huawei, arayüzünü daha optimize hale getirerek kullanıcıları bu dertten kurtarmış.

Huawei P10 ve Huawei P10 Plus Fiyatı

Şu anda Huawei kanadından Huawei P10 ve Huawei P10 Plus modellerinin fiyatıyla ilgili bir bilgi gelmiş değil. Cihazın fiyatıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktığında haberimizi güncelleyeceğiz.