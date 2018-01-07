Huawei P10 ve P10 Plus İçin Oreo Beta Programı Başlatıyor

Huawei, Avrupa'da belirli bölgelerde P10 ve P10 Plus modelleri için Android Oreo Beta programını başlattı!

Eğer Huawi P10 ya da P10 Plus modellerine sahipseniz size çok iyi bir haberimiz var. Huawei Avrupa'da bazı bölgelerde sonunda Android Oreo Beta Programı ile bu iki cihaz üzerinde Oreo testlerine başladı bile. Geçtiğimiz günlerde Huawei'nin Romanya'daki biriminin resmi Facebook sayfasından yapılan duyuruya göre iki cihaz için de hem Android Oreo Beta programına katılım süreci başladı hem de güncellemeler OTA olarak indirilebilir halde.

Beta programının şimdilik tek sıkıntısı, sadece Huawei'nin Romanya internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor olması. Yani Beta programına geçebilmek için belirli serideki cihazlara sahip olup, aynı zamanda Romence'de bilmek gerekiyor. Yine de bu, en kötü ihtimalle 2018'in ortalarında P10 ve P10 Plus için global Android Oreo sürümü geliyor demek anlamına geliyor.

Beta programına bir katılım şartı da, P10 ya da P10 Plus'ın, "Vtr-l09c432b180", "Vtr-l29c432b180", "Vky-l09c432b181" ya da "Vky-l29c432b181" sürümlerine sahip olanlarından olması. Yani özel güncelleme sadece bu yazılım sürümlerine sahip cihazlar için uyumlu. Eğer daha fazla bilgi almak istiyorsanız buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz (tabi dili de anlıyorsanız). Siz ne düşünüyorsunuz?