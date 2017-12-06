Yeni ortaya çıkan bir sızıntıya göre Huawei'nin yeni amiral gemisi P11 40 MP çözünürlüğünde 3 arka kameraya ve 24MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olacak.

Huawei, P9'a lens ve kamera yazılımı oluşturmak için Leica ile iş birliği yaptığından bu yana orta seviye Honor cihazlarda dahi üst seviye kamera performansları görebiliyoruz. Fakat yeni gelen haberler Huawei’nin kamera kalitesini arşa çıkaracağını gösteriyor.

Yeni gerçekleşen bir sızıntıya göre Huawei’nin P serisindeki yeni amiral gemisi P11, Leica tarafından geliştirilen 40MP çözünürlüğünde üç arka kameraya sahip olacak. Çözünürlüğü ciddi miktarda arttıran yeni kameralar, x5 optik yakınlaştırma sağlayacak.

Hepsi bu kadar da değil. Yeni P11 ile birlikte selfie’ler de hiç olmadığı kadar kaliteli olacak. Sızıntıya göre Huawei’nin yeni amiral gemisinin ön kamerası 24 MP çözünürlükte olacak. Fakat kameraların diyafram açıklıkları ve sensör boyutları hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Yeni kamera modülleri ile birlikte P11’de bir de ‘Pro’ gece modu bulunacak. Sensör ve lenslerin tüm yeteneklerini kullanmayı mümkün kılan bu mod ayrıca ortam ışığının %100'ünden faydalanabilecek. Mobil kameralardaki en büyük sorunun düşük ışık performansı olduğunu düşünürsek bu oldukça önemli.

Her şeye rağmen Huawei yalnızca donanıma değil, yapay zekaya da güveniyor. Şirket, 2018 model P11’e güç verecek olan Kirin 970 işlemcisine entegre ettiği NPU(Sinirsel İşlemler Birimi) sayesinde işlemciyi zorlayan görüntü işleme görevlerini hafifletmeyi hedefliyor.

Sızdırılan görüntülerde Pro yapay zeka kamera asistanının sahne tanıma ve otomatik çerçeveleme gibi daha iyi fotoğraf çekilmesine yardımcı olan işlemler gerçekleştirdiği görülüyor. Ancak asistanın başka ne maharetleri olduğu henüz bilinmiyor.