Huawei P11, iPhone X’a Doğrudan Rakip Olacak!

iPhone X’un ekranında bulunan ve içerdiği teknik donanımlar sayesinde Face ID ve Animoji gibi özellikleri kullanmamızı sağlayan TrueDepth teknolojisine ilk rakip Huawei’den geliyor.

2017 sonra ererken, 2018’de çıkmasını beklediğimiz cihazları çoktan konuşmaya başladık. Son günlerde ise gündemde, gün geçtikçe adından daha çok söz ettiren ve amiralleri ürküten Huawei var. Şirket büyük ivme yakaladığı P serisine üçüncü modelleri olacak P11 ile devam edecek.

26 Şubat’ta başlayacak MWC etkinliğine hazırlanan dev firmalar telefonlarını tanıtırlarken, doğrudan iPhone X’a ve teknolojilerine rakip bir cihaz daha göreceğiz. Bu cihaz tahminlerin aksine Samsung’dan gelmeyecek, onun yerine gözlerini diken Huawei’den gelecek.

Bildiğiniz üzere iPhone X'un ekranının üzerinde bulunan çentik, öyle içi boş bir tasarım değil. Çeşitli sensörle donatılmış TrueDepth teknolojisi, Face ID ve Animoji gibi özelliklerin kullanılmasını mümkün kılıyor.

Bu nedenle P11'in ekranı üzerinde hemen aşağıdakine benzer bir çentik görebiliriz:

Bu da iPhone X ile gelen TrueDepth teknolojisinin içeriği:

Üreticiler, kızıl ötesi ve derinlik sensörlerinin bulunduğu bu bölgeye hala geçerli bir çözüm bulamadılar. Huawei’nin ise doğrudan TrueDepth adı verilen bu teknolojiye bir rakibi zaten vardı: Point Cloud Depth Camera. Bu teknolojinin amacı, biyometrik yüz taraması amacıyla 3B hassas yüz ölçümleri yapabilmek.

Tıpkı Face ID’de bulunan ve karanlıkta bile yüzün taranmasını sağlayan kızıl ötesi projektörler, bu teknolojide de bulunuyorlar. P11 ise söz konusu teknolojiyi kullanan ilk cihaz olacak.

Hemen aşağıda da henüz test aşamasındayken basına tanıtılan muhtemel ekran çentiğinin nasıl çalıştığını görebilirsiniz:

P11, 2018’in ilk çeyreğinde çıkması beklenen en güçlü cihazlardan birisi olacak. Hatta rekabet konusunda Samsung’u bir kenara bırakıp Apple karşısında Huawei’den bahsedebilmek bile firmanın ne kadar başarılı işler ortaya koyduğunu gösteriyor.