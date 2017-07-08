Huawei P20 Adını Tescil Ettirdi

Bugün piyasada yeni bir marka göze çarptı. Aslında firmanın ‘P’ ailesini bir modelde daha kullanmaya devam etme eğilimi, sürpriz olmaktan çok uzak. Bununla birlikte, P10 sadece birkaç ay öncesinde ortaya çıkmıştı. Bu nedenle atılan bu adım, erken olması nedeniyle biraz netameli görünüyor. Ortaya çıkan bu sızıntı bir dizi güvenilir kaynağın telefonun tatilde su yüzüne çıkabileceğinin, yılın son çeyreğinde de piyasaya çıkabileceğinin iddia edilmesine neden oldu.

Bu yorumlar P20’yi Huawei P10 Plus üzerinde yapılmış küçük değişikliklerden oluşan model olarak tarif ediyor. Kirin 960 chipset üzerinde çalışacak olan model, 6GB ile 8GB RAM arasında hafızaya sahip olacak. Aynı zamanda 5.7 inch QHD ekrana sahip olacağını iddia eden kaynaklar, bataryasının ise 4.000 mAh olacağını belirtiyorlar. Kamera olarak dual kamera tertibatının olacağı iddia ediliyor. Leica modelinin içeriğine benzer bir donanım.

Tam olarak dürüst olmak gerekirse bu tahminler, zamanlama açısından pek tutarlı görünmüyor. Zira şu ana değin edindiğimiz bilgilere göre Huawei Mate 10 modelinin Ekim ayında, tam boy ekran tasarımı ve firmanın yeni Kirin 970 chip’i ile çıkması bekleniyor. Chip 10 nm işlemci üzerinde inşa edilmiş ve performans kümesi tıpkı Huawei P10’daki 960’ta olduğu gibi Cortex-A73 çekirdeği olması bekleniyor. Cortex-A75 yerine A73’ün kullanılacak olmasının sebebi, henüz bu noktada A75’in erken aşamada olduğuna kanaat getirilmesi. GPU’da kısmi bir artırıma gidilerek Mali-G71MP8’den G71MP12’ye yükseltilecek.