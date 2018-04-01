Huawei P20'de İsterseniz Çentiği Kapatabileceksiniz

Huawei, yeni amiral gemisi için 'Ya nasıl aklımıza gelmedi bu?' dedirtecek oldukça hoş bir özelliği bünyesinde barındıracak.

Her ne kadar seveni çok olsa da, 'çentik' olayının bir o kadar da sevmeyeni mevcut. Şahsi fikrim çok da umursanacak bir detay olmadığı yönünde ama Huawei'ye gelen eleştiriler sonrası firma oldukça akılcıl ve hoş bir hamleyle kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi başardı.

YU Chengdong konuyla ilgili yukardan görebileceğiniz açıklamasında şunları kaydetti: "Her ne kadar olabildiğince küçük tasarlamaya çalışsak da bazı insanlar 'çentik' olayını sevmemiş olabilir. Biz de çentiği kapatmak için bir yol geliştirdik. Ekran ayarlarına giderek, resimde görüldüğü gibi çentiği kapatarak eski tasarımı kullanabilirsiniz."

Oldukça klas bir tasarıma sahip olsa da bir amiral gemisinden beklenen şeylerden biri de her kesimden kullanıcının beklentilerine karşılık verebilmesidir elbette. Bu bağlamda Huawei'nin bu opsiyonu sağlaması şahsen bizim çok hoşumuza gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz telefona sahip olsanız çentikli mi kullanırdınız yoksa eski tasarımla mı devam ederdiniz?