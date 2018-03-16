Aylardır kaynayan söylenti kazanı ve sızıntıların ardından Hawei’nin P20 ailesinin ilk üyesi P20 Lite, nihayet Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Ailenin en düşük fiyatlı üyesiyle tanışın.

Huawei, son yıllarda yakaladığı güçlü ivmeyle dünyanın en çok akıllı telefon satan üçüncü firması oldu. Şiketin kamera konusundaki iddialarını sürdürdüğü Huawei P20 serisinin en düşük özelliklere sahip ve diğer aile üyelerine göre daha ekonomik olmasını beklediğimiz modeli, iPhone X gibi çentikli bir ekranla birlikte geldi.

4 GB RAM ve Kirin 650 işlemci yongasından güç alan P20 Lite, 5.84 inçlik bir Full HD ekrana sahip. Android Oreo 8.0 ile birlikte gelen cihazın arka tarafında, Huawei’nin özel olarak dizayn ettiği çift kamera yine iPhone X’de olduğu gibi dikey bir şekilde konumlandırıldı.

Parlak gövdesiyle geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen HTC U11’e göz kırpan P20 Lite, 16 megapiksellik ön kamerasıyla oldukça iyi işler ortaya koyabilir. Cihaz tüm donanımlarını çalıştırmak için 3000 mAh’lik bir bataryadan güç alıyor.

Huawei P20 Lite Teknik Özellikleri:

5.84 inç (1080 x 2280 piksel), Full HD, 19:9 en-boy oranında, 2.5D ekran

MaliT830-MP2 GPU ile Octa-Core Kirin 659 işlemci (2,36 GHz hızında 4 adet A53 ve 1,7 GHz hızında 4 adet A53 çekirdek)

4GB RAM

64GB depolama (microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir)

Huawei EMUI 8.0 destekli Android 8.0 Oreo

Tek ve Çift SIM kart slotu

LED flaşlı 16MP + ikincil 2MP kamera

16MP ön kamera

Parmak izi sensörü

3.5mm kulaklık girişi, FM Radyo

4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC,

USB Tip-C

Hızlı şarjlı desekli 3000mAh batarya

Siyah, Mavi, Gül Altın renk seçenekleri

Fiyat konusuna gelecek olursak, Huawei’nin tanıtım sırasında yaptığı açıklamaları üzerinden cihazın Avrupa’da 468 dolardan piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz. Bu rakam da yaklaşık 1800 TL ediyor. Ülkemizde uygulanacak vergi düzenlemelerinden sonra cihazın 2000 TL üzerinde bir etikete sahip olacağını söylemek mümkün. Fiyatlar neşleştiğinde sizlere aktaracağız.

Huawei P20 Lite hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.