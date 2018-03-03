Huawei P20 Lite'ın Mavi Renkli Modeli Sızdırıldı!

Huawei P20 Lite modelinin tanıtımına yaklaştıkça, hakkındaki sızıntılar artıyor. Önceki haberimizde modelin genel özelliklerinden söz etmiştik. Bu haberimizde ise, mavi rengi yer alıyor.

Her geçen gün, Huawei'nin P20 serisi cihazlarının tanıtımına yaklaşmaktayız. Üç cihazda da zaten çok sayıda sızıntı var. Cihazı tamamen görebilmek için üç hafta daha bekleyeceğiz. Aşağıda linkini bulabileceğiniz üzere, P20 serisine ait sızıntıların haberini yapmıştık. Bu seferki sızıntı ise, Huawei P20 Lite'ın mavi rengine ait.

Huawei P20 geçen hafta TENAA'da görüldü ve sağlanan resimler mavi bir telefonu gösteriyor. Diğer iki telefon olan P20 Lite ve P20 Pro' nun aynı mavi renkte olması bekleniyor ve eski fotoğrafların canlı halleri ortaya çıkmış durumda.

Huawei P20 Lite'ın arkasında çift kamerayı görmekteyiz. Arka kısım doğal cam görüntüsü verse de, parmak izi okuyucu kısmı farklı bir malzemeden imal edilmiş görünüyor. Ön kısma geldiğimizde fotoğraf karanlık görünmesine rağmen, ön kısmın siyah renk olma ihtimali var, üst kısımda da iPhone X benzeri çentiği görüyoruz.

Huawei P20 Lite'ın FHD+ 1080 x 2250 çözünürlükte, 5.84 inçlik bir ekran ile gelmesi bekleniyor. Kirin 659'dan güç alacak ve 4GB RAM ile 64GB depolama kapasitesine sahip olacak. Ayrıca arka tarafında 16MP + 2MP kamera birleşimi, 16MP selfie kamera ve 3000mAh pil olacak. EMUI 8.0 ile gelip € 370 (vergiler hariç) satış fiyatıyla çıkacak. Cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Piyasaya çıktığında satın almayı planlıyor musunuz?