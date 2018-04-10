Dünyanın en büyük 3 akıllı telefon üreticisinden biri olan Huawei, orta-üst sınıf akıllı telefon P20 Lite’ın Türkiye fiyatını açıkladı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok sevilen akıllı telefon üreticileri arasında bulunan Huawei, yeni akıllı telefonu P20 Lite’ın Türkiye fiyatını açıkladı. Huawei’nin orta-üst sınıf cihazı olarak karşımıza çıkan P20 Lite, 19:9 en-boy oranı, Android 8.0 Oreo işletim sistemi gibi özelliklerle Türk kullanıcıların tercihi olmaya çalışacak.

P20 Lite, ön tarafında 16 megapiksellik bir kamera ve arka tarafında 16+2 megapiksellik çift kamera sayesinde derinliği algılayarak kaliteli portre çekimleri yapabiliyor. 3000 mAh’lik bataryası sayesinde bir günü rahatlıkla çıkarabilecek kapasitede olan P20 Lite, sekiz çekirdekli Kirin 659 işlemci ile birlikte gelecek.

4GB RAM ve 64GB depolama alanlarıyla çıkış yapan akıllı telefon, MicroSD kartla 256GB’a kadar yükseltilebiliyor. iPhone X’da olduğu gibi çentikli bir ekran tasarımına sahip Huawei P20 Lite, amiral gemisi sınıfındaki tasarımları çok daha uygun bir fiyata müşterileriyle buluşturacak.

Eğer sizlerin de Huawei’nin yeni canavarını satın almak gibi bir planınız varsa, Türkiye’de 2.349 TL’den satışa sunulacağını iletelim. 7.4 mm kalınlığı ve 145 gram ağırlığa sahip akıllı telefon Türkiye’de ilgiyle karşılanması bekleniyor. Akıllı telefonların 5000, hatta 6000 TL barajını geçtiği zamanlarda Huawei’nin bu telefonu, ülkemizin yeni gözde telefonlarından biri olabilir.