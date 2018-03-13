Huawei P20'nin Resmi Görselleri Sızdırıldı!

Huawei P20, 2018’in yeni iddialı amiral gemisi olmak için geliyor. P serisine çok şey borçlu olan Huawei’nin P20, P20 Lite ve P20 Pro ile büyük bir çıkış yapması bekleniyor. İşte karşınızda, 27 Mart’ta Paris’te düzenlenecek olan resmi tanıtım etkiliği öncesinde sızdırılan basın görselleri.

Aylar süren sızıntılar, söylentiler ve iddialardan sonra Huawei, nihayet P20 kutusunu açıyor. Üç farklı versiyonla gelecek olan P20 modelleri, tanıtımda basına gönderilecek olan görsellerde tüm renk seçenekleri ve detaylarıyla gün yüzüne çıktı. Bugüne kadar sızıntılara engel olamayan Huawei, bu kez de elindeki bilgileri tutmayı başaramadı.

Yeni görüntülere göre P20 ve P20 Lite siyah, mavi ve pembe renklerinde olacaklar. P20 Pro modeli ise diğerlerinden ayrı olarak siyah, mavi ve “alacakaranlık” adında mavi-yeşil karışımı koyu bir renkle gelecek.

Huawei P20 Siyah, Mavi, Pembe:

P20 ve P20 Pro, arkası mat olan metalik bir görünüme sahip olsalar da P20 Lite, arka yüzeyi camdan olacak ve parlak renklerle gelecek. Huawei’nin yan şirketi olan Honor’un 8 ve 9 modelleri de tıpkı P20 Lite gibi parlak arka yüzeye sahiplerdi. Ayrıca P20 Lite, ekonomik bir model olacağı için çift arka kamera ile birlikte gelmeyecek.

Huawei P20 Pro Siyah, Mavi ve Alacakaranlık:

P20 Pro’nun “alacakaranlık” rengi bir ilk olabilir. Zira cihaz, ortam ışığına göre rengi farklı yansıtan özel bir boyaya sahip olacak.

Yeni sızıntılar cihazların teknik özellikleri hakkında da detaylı bilgiler veriyorlar. P20 Pro’nun tıpkı Mate 10 Pro modelinde olduğu gibi 4000 mAh’lik dev bir batarya ile geleceği kesinlik kazanmış gibi görünüyor. P20 ise 3400 mAH batarya ile gelecek ve eğer bir sürpriz olmazsa cihazda kulaklık girişi bulunmayacak.

Huawei P20 Lite Siyah, Mavi, Pembe:

P20 Pro’nun kamerası, dikey şekilde konumlandırılmış 3 lens sistemi ile geliyor. Bu lenslerden birisi standart kamera, ikincisi telezoom objektifi, üçüncüsü ise telefoto objektifi olarak görev yapacak. P20 ve P20 Pro, f/ .6 ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip çift kamera ile birlikte geliyorlar. İkincil kamera kurulumunun tek renk sensörü bulunacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan lazer destekli otofokus özelliği de sunulabilir.

Huawei’nin 27 Mart'ta tanıtacağı yeni cihazlarını görmek için sabırsızlanıyoruz.