Huawei P20'nin Dış Kasası da Sızdırıldı

Huawei'nin P20 serisine ait sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de cihazın dış kasasının da sızdırılmasıyla birlikte şaşırtıcı bir özelliği de öğrenildi.

Huawei P20'nin 27 Mart'ta Paris'te yapılacak lansmanına çok fazla bir şey kalmadı. Ancak lansman günü yaklaştıkça her geçen gün cihazlarla ilgili bir şeyler sızmaya devam ediyor. Bugün içerisinde cihazın dış kasa yapısıyla ilgili iki ayrı sızıntı gerçekleşti. İki sızıntının da ayrı kaynaklardan olmasına rağmen, aynı kasa yapısını gösteriyor olması, bir çok haber sitesince, sızdırılan kasanın bu olacağı anlamına geldiği yönünde yorumlanıyor.

Sızdırılan görsellerde iki dikkat çekici özelliği görüyoruz: Telefonunun ön yüzünün büyük bir kısmını ekranın kaplaması ve arka tarafta cihazın 3 kameraya sahip olması. Sızdırılan kasa görsellerinde ilginç bir şekilde parmak izi okuyucusu gözükmüyor. Bu da akıllara ekranın altına yerleştirilen gizli bir parmak izi sensörünün olabileceğini akla getiriyor.

Yine de Huawei, iPhone X'dakine benzer bir yüz tarama sistemini tercih etmiş olabilir. Ancak 18:9 ekranı ve 3 kamerasıyla cihazın genel görüntüsünün de iyi gözüktüğünü söylemek lazım.

Bu görsellerin şu an P20 serisindeki hangi modele ait olduğu bilinmiyor(Plus, Lite ya da düz P20) ancak aynı sızıntıyla birlikte cihazın şimdi de bir Pro versiyonunun da çıkacağı iddialar arasında.

Bu sızıntıların büyük bir kısmı, hatta serinin adı bile Huawei tarafından doğrulanmış değil. Arka arkaya gelen sızıntılardan bir kısmı ya da hepsi yalan da çıkabilir. Ancak eğer Huawei P20 serisine ait sızıntılar doğruysa, bu gidişle Huawei'nin lansman yapmasının, fiyatı açıklamak dışında pek bir mantığı olmayacak.

Siz ne düşünüyorsunuz? Bu sızıntılar markaya yarıyor mu? Yoksa lansmandaki sürpriz etkenini ortadan mı kaldırıyor?