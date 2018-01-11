Yeni ortaya çıkan test sonuçları, Huawei'nin yeni amiral gemisi Huawei P20'nin ekran özelliklerini gözler önüne serdi. Cihazın ekran formatına bakacak olursak Huawei'nin çentikli bir amiral gemisi tanıtma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.

Dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Huawei, yeni amiral gemisi olan Huawei P20’yi yakında tüketicilerin beğenisine sunacak. Henüz cihaz hakkında çok az bilgiye sahip olmakla birlikte cihaz ekranının nasıl olacağını öğrenmiş olabiliriz.

2017 yılında pek çok amiral gemisi çerçevesiz ekran tasarımı ile birlikte 18:9 ekran formatına geçiş yaptı. Bu da tüketicilerin daha ince ve uzun akıllı telefonlar kullanmaları anlamına geliyordu. Görünüşe göre Huawei de bu trendi yakalama peşinde.

Ortaya çıkan test sonuçlarına göre Huawei’nin yeni amiral gemisi Huawei P20, 18.7:9 ekran en/boy oranına sahip olacak. Burada .7’lik uzunluk cihazın iPhone X benzeri bir çentiğe sahip olabileceği ihtimali doğurduğunu belirtelim.

Cihazın ekran boyutu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat sonuçların gösterdiği üzere ekran 1080x2244 piksel, yani Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak. Ekran boyutunun da öğrenilmesi halinde pikselleri hesaplayarak çentiğin olup olmadığını anlamak mümkün olacak.

Test sonuçlarının gösterdiği son bilgiler ise EML-AL00 model numarasına sahip olacak olan Huawei P20’nin Android işletim sisteminin son sürümü olan Android 8.0 Oreo ile satışa çıkacak olması. Cihazın tanıtımı yaklaştıkça yeni sızıntılar ortaya çıkacaktır.