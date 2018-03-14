Huawei P20'nin Fotoğraf Kalitesini Gösteren Video

Huawei, özellikle kamerası ile Galaxy S9'a rakip olması beklenen P20'nin kamera yetenekleri hakkında ipuçları sağlayan iki yeni video paylaştı.

Dünyanın en büyük Android akıllı telefon üreticisi olan Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S9’u geçtiğimiz ayın sonlarında Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttı. Galaxy S9, Galaxy S8’e göre çok büyük yenilikler getirmemesiyle birlikte Samsung’un yeni değişken diyaframlı kamerası, tüm akıllı telefon endüstrisinden tam puan almayı başardı.

Samsung’un maharetli amiral gemisini tanıtmasının ardından gözler, dünyanın en büyük ikinci Android akıllı telefon üreticisi olan Huawei’ye dönmüş durumda. 27 Mart tarihinde Paris’te düzenlenecek ‘Mooore’ etkinliğinde üç yeni akıllı telefonunu tanıtacak olan şirketin en fazla merak edilen modeli ise üç arka kameraya sahip olan P20 Pro.

Tanıtıma kısa süre kala hayranlarını biraz meraklandırmak isteyen Huawei, cihazlarının kamera yetenekleri hakkında ipucu veren iki yeni tanıtım videosu yayınladı. ‘Yakından görün’ temalı ilk video, kameranın yakınlaştırma yeteneklerine odaklanıyor. Önceden ortaya çıkan sızıntılara göre Huawei, P20 Pro ile 2x optik yakınlaştırma sunan rakiplerini geride bırakarak x3 telefoto yakınlaştırma sunacak.

İkinci video iste kameranın düşük ışık performansına vurgu yapıyor. ‘Daha parlak görün’ başlıklı video, Lecia markalı f/1.6 geniş açı ve f/2.4 standart kameraları ile son derece iyi düşük ışık performansı sunan cihazların stüdyo fotoğrafları yarışabileceği belirtiliyor. Elbette bu bir tanıtım videosu, biraz mübalağa olması gayet doğal.