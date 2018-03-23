Huawei P20, P20 Pro'da Bulunan 40MP Kameraya Sahip Olmayacak

Edinilen son bilgilere göre, Huawei'in P20 modeli, P20 Pro'da bulunan birçok özelliğe sahip olmayacak. P20 Pro'nun efsane özelliklerinden kamera da bunlardan biri.

Huawei P20 Pro'nun tüm özelliklerinin sızdırılmasının üstünden henüz birkaç gün geçmişken, Huawei cephesinden üzücü bir haber geldi. Huawei P20 Pro'da olmasına kesin gözüyle bakılan üç kamera, P20 modelinde iki kameraya düşecek. Huawei P20'de, P20 Pro'nun aksine, Mate 10 modelinde bulunan kamera özellikleriyle çok benzer nitelikte olacak. 12 ve 20 MP'lik iki kameraya sahip olacak P20, Pro modelinin aksine 2x yakınlaştırma imkanına sahip olacak. P20 Pro'da bu değer 5x şeklinde.

Neyse ki P20'nin video özellikleri Pro modeliyle aynı yönde. Her iki cihaz da 720p çözünürlükte 960 fps video çekimi yapabilecek. Bunun dışında P20 Pro'da bulunan 24 MP'lik ön kamera da P20'de aynen yer alacak. Ayrıca bu selfie kamerası, çektiğiniz fotoğrafların ışığını ayarlayan bir yapay zekaya sahip olacak.

5.8 inçlik LCD ekran ile gelecek olan Huawei P20, son dönemin en popüler trendi olan 'çentik' ile gelecek. Selfie kamerası ve sensörlerin bulunacağı bu çentik, iPhone X'da bulunandan küçük olsa da, hiç olmasa daha iyi olurmuş dedirtmeyi başarıyor. P20 Pro'dan 2 GB daha az, yani 4 GB seviyesinde RAM'e sahip olacak P20, 128 GB UFS depolama ile gelecek. 7.65 mm'lik inceliğe ve 165 gr ağırlığa sahip olan cihaz, hızlı şarj destekli 3400 mAh bataryaya sahip olacak. USB-C girişi bulunan cihazda, kulaklık girişi ise bulunmuyor. Son olarak, IP67 sertifikasına da sahip olmayan Huawei P20 bu eksiklerini nispeten uygun fiyatıyla kapatabilir. 900 euroluk P20 Pro modeline göre uygun bir fiyata sahip olacak olan P20'nin fiyatı, 680 euro.

Huawei'in merakla beklenen akıllı telefonu P20 hakkındaki bazı detayları size aktardık. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Huawei P20'nin çentikli tasarımını ve özelliklerini beğendiniz mi?